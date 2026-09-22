Luontotyötä aletaan johtaa uudella mallilla, joka ylittää hallinnonalojen väliset rajat ja luo Suomeen luontopositiivisen valtionhallinnon.

Valtakunnallisen Priodiversity Life -hankkeen tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen Suomessa. Se on valtioneuvoston tiedotteen mukaan 50 miljoonan euron rahoituksellaan ja laajalla toimijajoukollaan Suomen kaikkien aikojen suurin luontokatoa torjuva hanke. Toimenpiteiden kirjo vaihtelee ruohonjuuritason ennallistamistöistä valtionhallinnon politiikkajohdonmukaisuuden edistämiseen.

Luontopositiivinen hallinto -kehittämisohjelma toteutettiin osana EU:n rahoittamaa Priodiversity Life -hanketta, ja se sai rahoitusta Valtiokonttorin Kaiku-kehittämisrahasta.

Valtionhallinnon luontotyön johtamisen malli auttaa valtionhallinnon organisaatioita, kuten ministeriötä ja virastoja sekä niiden johtoa, päällikkötasoa ja asiantuntijoita kehittämään luontotyötään järjestelmällisesti. Tavoitteena on synnyttää luontopositiivinen hallinto, joka rakentuu päivittäisissä päätöksissä, käytännöissä ja yhteistyössä.

Valtionhallinnon organisaatioilla on keskeinen rooli luonnon monimuotoisuuden kytkemisessä osaksi hallinnon tavoitteita, budjetointia, tulosohjausta, julkisia hankintoja, vaikutusten arviointia ja seurantaa. Luontokadon pysäyttäminen ja luonnon tilan vahvistaminen ovat yhteisiä tavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä kaikilla hallinnon tasoilla.

”Kehittämissuunnitelman laatiminen on auttanut kirkastamaan rooliamme luontotyössä ja tunnistamaan kehitystarpeita. Yksi kehityskohteista on luontokysymysten huomioiminen strategisissa asiakirjoissa ja hallinnonalan ohjauksessa sekä vaikutusarviointien kehittämisessä”, toteaa yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Hankkeessa seurataan myös eri ministeriöiden yhteistyönä, kuinka julkisen rahoituksen käyttö vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen.

Valtioneuvoston kanslian tiedotteen mukaan mallin suositukset korostavat, että luontotyön vahvistaminen edellyttää poikkihallinnollisen johtamisen rakenteiden kehittämistä, luontotiedon parempaa hyödynnettävyyttä, vaikutusten arvioinnin vahvistamista sekä eri tavoitteiden yhteensovittamista.

”Luontokadon pysäyttäminen ei ole yhden hallinnonalan tehtävä, vaan edellyttää yhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja yli hallinnonalojen. Valtionhallinnossa on tahtoa ja hyvät edellytykset vahvistaa luontotyötä. Seuraava askel on saada luonnon monimuotoisuuden huomioiminen nykyistä järjestelmällisemmin osaksi organisaatioiden johtamista, päätöksentekoa ja ohjausta”, sanoo valtioneuvoston kanslian strategiaosaston päällikkö Harri Martikainen.

Ehdotus valtionhallinnon luontotyön johtamisen malliksi tarjoaa organisaatioille yhteisen rakenteen luontotyön johtamiseen ja kehittämiseen. Mallia on muotoiltu ja pilotoitu yhteistyössä kuuden kehittämisohjelmaan osallistuneen organisaation kanssa.Työn aikana muodostettiin tilannekuva luontopolitiikan toimeenpanosta sekä kehitettiin itsearviointipohja ja ohjeistus luontotyön organisoinnin tueksi.

Valtionhallinnon luontotyön johtamisen malli on kehitetty Luontopositiivinen hallinto -kehittämisohjelmassa valtioneuvoston kanslian, valtionyhtiö Motivan ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Valtionhallinnon luontotyön johtamisen malli julkistettiin Säätytalolla 22. syyskuuta. Taustalla on se, että YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteena on pysäyttää luontokato 2030 mennessä.