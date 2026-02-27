Ei kannata – Apetit harkitsee pakastepizzatehtaan sulkemista Apetitin pakastepizzojen myynti ei ole ollut tavoitteiden mukaista.

Pakastepizzatehdas on ollut osa Apetitia vuodesta 1998. Tehdas ja tuotteet uudistettiin vuonna 2022. Kuva: Kimmo Lundén

Uutiset | Ruoka Tuure Kiviranta

Apetit harkitsee vaihtoehtoisia malleja pakastepizzatuotannolle ja Pudasjärven pakastepizzatehtaan sulkemista, yhtiö tiedottaa.

Samalla Apetit käynnistää koko Pudasjärven pakastepizzatehtaan henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut.

Pudasjärven pakastepizzatehtaan tuotannolle harkitaan vaihtoehtoisia tuotantopaikkoja ja -malleja, mukaan lukien sopimustuotanto, tiedotteessa kerrotaan.

Mikäli tuotanto toteutettaisiin vaihtoehtoisilla järjestelyillä, lopetettaisiin Pudasjärven pakastepizzatehtaan toiminnot ja tehdas suljettaisiin.

Pudasjärven pakastepizzatehtaalla työskentelee vakituisesti 21 henkilöä. Päätökset tuotannon järjestämisestä tehdään muutosneuvotteluiden päättymisen jälkeen.

Tehtaalla valmistetaan nykyään kaikki Apetitin pakastepizzat.

Pakastepizzatehtaalla valmistui vuonna 2022 noin kaksi miljoonaa euroa maksanut investointi.

Silti tehtaan investointitarve peruskorjauksiin ja tuotannon laitteiston korvausinvestointeihin on edelleen merkittävä ja ylittää selvästi aiempien investointien määrän, yhtiöstä kerrotaan.

Apetitin pakastepizzojen myynti ei ole ollut tavoitteiden mukaista investoinnin ja pizzojen uudelleenlanseerauksen jälkeen.

Pakastepizzatehdas on ollut osa Apetitia vuodesta 1998. Tehdas ja tuotteet uudistettiin vuonna 2022.

Muutosneuvottelut käynnistetään maaliskuussa viikolla 11.