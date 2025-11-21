Tassu-havaintoihin ei luoteta Suurpedot herättävät tunteita. Epäluulo sekä suojelijoiden että suden metsästystä kannattavien välillä näkyy Tassu-havaintojen ilmoittamisessa puolin ja toisin.

Havainnot näkyvät tietyllä tarkkuudella Luken sivuilta. Kuva: Luonnonvarakeskus

Metsä | Erä Kolumni Eija Vallinheimo

Suomen luonnonvalokuvaajat FB-ryhmässä oli video, joka oli kuvattu ennen auringon nousua Lounais-Suomen kuuraisella peltoaukealla.

”Näin ensimmäistä kertaa kuuden suden lauman joita sain kuvata rauhassa noin neljä minuuttia kunnes huomasivat minut ja poistuivat metsään. Susista on asiallinen ilmoitus tehty”, kuvaaja kertoi.

Video oli komea ja ilmoitus petoyhdyshenkilöille tehty. Mutta se mikä postauksesta jäi mieleen oli kommenttikenttä, jossa osa ihmisistä oli pöyristyneitä siitä, että susista oli tehty ilmoitus.

Osan mielestä olemattomia susihavaintoja ilmoitetaan reilusti, kun vallalla on susivihaa ja -hysteriaa. Toinen toivoo, että ilmoitukset jätetään tekemättä, jotta sudet saavat elää rauhassa ilman metsästäjien pelkoa. Kolmannella oli ”tieto”, että petoyhteyshenkilöt välittävät tietoja salametsästäjille.

Toisaalta metsästäjien puolellakin on silloin tällöin boikotoitu Tassu-järjestelmää.

Jos nyt joku ei vielä tiedä, niin petoyhdyshenkilöiksi valitut henkilöt kirjaavat oikeiksi todetut havainnot riistahallinnon Tassu-järjestelmään. Suomen riistakeskuksen aluetoimistot seuraavat suurpetokantojen kehitystä omalla toimialueellaan. Luonnonvarakeskus laatii havaintoseurannan pohjalta valtakunnalliset suurpetokanta-arviot.

Tietojen avulla myös poliisi voi yhdessä suurriistavirka-avun eli SRVA:n kanssa reagoida äkillisiin, uhkaaviin tilanteisiin. Myös esimerkiksi koulukyytejä suunnitellaan havaintojen pohjalta. Jos Tassuun ei ole kirjattu yhtään havaintoja, ei lapsille myönnetä koulutietä turvaavia susikyytejä.

Tänä vuonna suurpetohavaintoja on tallennettu Tassu-järjestelmään jo yli 67 000. Kasvua edelliseen vuoteen on lähes 70 prosenttia. Erityisesti karhu- ja susihavainnot ovat miltei kaksinkertaistuneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tassuun tallennettiin 1.1.2024–31.12.2024 välisenä aikana yhteensä 54 570 suurpetohavaintoa.

Tietäen, että kaikki eivät ole koskaan kuulleetkaan, että suurpetohavainnoista pitäisi ilmoittaa jonnekin ja osa syystä tai toisesta jättää ilmoitukset tarkoituksella tekemättä, olisi mielenkiintoista kuulla, mikä on Luken arvio siitä, kuinka moni havainto jää kirjaamatta Tassuun. Kolmasosa, puolet vai vielä enemmän?

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja