Ruotsin lääninhallitukset pyörsivät päätöksensä susijahdissa vaaditusta GPS-valvonnastaRuotsalaisten metsästäjien tarvitse käyttää GPS-seurantaa, kuten alunperin vaadittiin. Koko jahti on kuitenkin uhattuna EU Komission lähettämän kirjeen myötä.
Ruotsin lääninhallitukset ovat muuttaneet päätöksiään koskien sudenmetsästyksessä vaadittua metsästäjien GPS-seurantaa. Kaikki lääninhallitukset päättyivät lopulta samaan ratkaisuun.
Ruotsin Metsästäjäliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Mikael Samuelsson on tyytyväinen lopputulokseen.
Vaatimuksen tultua ilmi Ruotsin Metsästäjäliiton alueyhdistykset ottivat nopeasti yhteyttä omiin lääninhallituksiinsa ja ilmaisivat tyytymättömyytensä. Metsästäjäliitto valitti tehdyistä päätöksistä.
”Esittämämme perustelut saivat lääninhallitukset harkitsemaan päätöksiään uudelleen. On rohkeutta pystyä muuttamaan vääriä päätöksiä”, Samuelsson toteaa.
Hän on tyytyväinen siihen, että sudenmetsästystä voidaan nyt toteuttaa ilman metsästäjien yksityisyyden loukkaamista.
”Toivomme nyt, että metsästys voidaan suorittaa hyvässä järjestyksessä ja että susikantaa vähennetään hallituksen päätösten mukaisesti”, Mikael Samuelsson sanoo liiton tiedotteessa.
Ruotsin susijahtia uhkaa nyt EU komissio, joka uskoo, että Ruotsin susien viitearvo on määritelty poliittisesti, eikä tieteelliseen tietoon pohjautuen. Komissio haluaa selvittää, onko Ruotsi käyttänyt viitearvona lukua, joka kuvaa tieteellisesti määriteltyä pienintä elinvoimaista populaatiota. Komissio pelkää, että käytetty minimiluku vaarantaa lajin elinkelpoisuuden pitkällä aikavälillä.
Jaktjournalen-lehden haastattelemat asiantuntijat uskovat, että tämä voi uhata sekä tulevan talven susijahtia että hallituksen suunnitelmia pienentää susikannan suotuisan suojelun tasoa 300 sudesta 170 suteen.Artikkelin aiheet
