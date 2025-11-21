1 500 kilometrin vetyputki tulossa: Miten se vaikuttaa peltoosi ja metsääsi? Hankkeen etenemisestä ja maanomistajien oikeuksista käydään pian keskustelua webinaarissa.

1 500 kilometriä pitkä vetyputki on suunnitteilla pääosin läntisen Suomen pelloille.

Maatalous | Maanomistus Harri Kallio-Kurssi

Gasgridin läntiseen Suomeen suunnittelema vetyputkihanke (MT 14.11.) on historiallinen ja laaja. Hankkeessa pyritään rakentamaan vedyn siirtoon tarkoitettu putki, joka kulkisi pääasiassa pelloilla.

Suunnitelma herättää maanomistajissa huolta, koska putken linjaus vaikuttaa tulevaan maankäyttöön – esimerkiksi viljelyyn ja metsänkasvatukseen, tiedottaa MTK.

Lisäksi putken rakentaminen voi muuttaa alueiden vesitaloutta, mikä on erityisen tärkeää maatalouden kannalta.

Maanomistajille hanke tarkoittaa valmistautumista vastaavasti kuin muihin suuriin infra- ja energiahankkeisiin. Omat oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa korostuvat etenkin ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyvissä vaiheissa.

Hankkeen toteuttaja Gasgrid järjestää useita tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia maanomistajille, jotta reittivaihtoehdoista, vaikutuksista ja korvauskäytännöistä voidaan keskustella.

MTK suosittelee kaikkia maanomistajia aktiivisuuteen: esitä mielipiteesi ja hyödynnä asiantuntija-apua, sillä parhaat edunvalvojat omalla maalla ovat maanomistajat itse.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on selvittää hankkeen vaikutukset ympäristöön, elinkeinoihin ja maanomistajiin. YVA-prosessissa laadittava selostus julkaistaan, ja siihen voi antaa lausuntoja.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa omat näkemykset tuodaan esiin, sitä paremmin ne voidaan ottaa huomioon. Lopullinen YVA ei vielä vahvista hanketta; sen jälkeen kehittäjä harkitsee hankkeen etenemistä.

MTK osallistuu tilaisuuksiin, mutta keskittyy erityisesti valtakunnalliseen edunvalvontaan. Tavoitteena on varmistaa, että lunastuslain uudistukset sekä korvauskäytännöt toteutuvat maanomistajien kannalta oikeudenmukaisesti.

Lisäksi pyritään käynnistämään selvitystyö liiketoiminnan tuotoista, jotta maanomistajien asema paranee myös taloudellisesti.

24.11. järjestetään MTK:n jäsenille webinaari klo 18 alkaen. Siinä käydään läpi hankkeen etenemistä, aikatauluja ja maanomistajien oikeuksia, mukana asiantuntijoita Gasgridistä, MTK:sta ja Arvolexista.

Webinaariin voi ilmoittautua täällä.