Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Viljelijöillä neljä tasavahvaa suosikkia MTK:n puheenjohtajaksi
Tilaajalle
|
Viljelijä menetti 30 hehtaaria vuokrapeltoja kunnan kilpailutuksessa
Viljelijöillä neljä tasavahvaa suosikkia MTK:n puheenjohtajaksi
Tuoreen MT:n teettämän kyselyn mukaan suuri osa viljelijöistä ei osaa nimetä suosikkiaan seuraavaksi MTK:n puheenjohtajaksi.
Tilaajalle
Jaa
Maatalous
|
Maatalous
21.11.2025
14:30
Maija Ala-Siurua
Artikkelin aiheet
MTK:n puheenjohtaja
Maatalous
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Yara Suomi
Sukevan yhteismetsissä tavoitellaan lisää kasvua ja hiilensidontaa metsänlannoituksella
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Sudet tappaneet kaksi koiraa – toinen koki loppunsa kotipihallaan, toinen pihan läheisyydessä
2
Erä
|
Näin Suomen riistakeskus vastaa Luonnonsuojeluliiton väitteisiin
3
Metsäteollisuus
|
Metsä Group käynnisti pehmopaperitehtaan Ruotsin Mariestadissa
4
Metsäteollisuus
|
Puupula ja heikko kysyntä jatkuivat pitkään – Moran 130-vuotias saha suljetaan
Tilaajalle
5
Metsäteollisuus
|
Suomalainen kuusivaneri kelpuutettiin kaasutankkerien säiliöiden materiaaliksi
6
Erä
|
Svensk Jakt: EU kyseenalaistaa Ruotsin hallituksen määrittämän 170 suden suojelutason
7
Erä
|
Kanadanmajavan leviäminen halutaan estää – näissä paikoissa lajit kohtaavat
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Konekauppa päättyy NHK-Keskuksessa – fokukseen maatalousautomaatio ja pihattorakentaminen
Koneviesti
|
Monilajinen nurmi parantaa rehun laatua ja vahvistaa kasvien terveyttä – esimerkkitilalla kasvaa seitsemän lajin nurmiseos
Tilaajalle
Koneviesti
|
Vaihtoehtoisia menetelmiä nurmiviljelyyn – NIR-tekniikka avaa uusia mahdollisuuksia pellon, kasvustojen ja sadon ominaisuuksien mittaamiseen
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Merimetalli Ky
Koti
|
Riukuaita kuuluu suomalaiseen maisemaan – helppo asentaa itse
Mainos: Osmo Color
Koti
|
Öljyvaha kirkastaa ja komistaa lattian