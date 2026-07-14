Tällaiset aiheet kiinnostavat koulutuksissa metsänomistajaa ja alan ammattilaista − pelkkä tiedon määrä ei riitä Vuosikyselyn tuloksia tullaan Suomen metsäkeskuksen mukaan hyödyntämään aktiivisesti koulutusten kehittämisessä.

Jaa Kuuntele

Metsäkeskuksen vuosittainen kysely osoittaa, että sekä metsänomistajat että metsäalan ammattilaiset arvostavat koulutuksissa ennen kaikkea ajankohtaisuutta ja käytännönläheisyyttä. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Niin metsänomistajat kuin metsäalan ammattilaisetkin arvostavat koulutuksissa ajankohtaisuutta, käytännönläheisyyttä ja mahdollisuutta vahvistaa omaa osaamistaan.

Näkemys käy ilmi Suomen metsäkeskuksen vuosittaisesta koulutuskyselystä.

Metsänomistajat hakivat varmuutta omaan metsäänsä liittyvään päätöksentekoon. He nostivat kyselyvastauksissaan kiinnostavimmiksi koulutusaiheiksi metsänhoidon, lainsäädännön ja tuet, metsätuhot, metsäverotuksen sekä omistamiseen liittyvät muutostilanteet.

Metsäammattilaiset taas hakivat koulutuksista erityisesti tukea omaan työhön ja asiakastilanteisiin. Heitä kiinnostivat eniten ajankohtaiset ja syvällistä osaamista vaativat teemat.

Näitä olivat muun muassa ennallistaminen, lainsäädäntö ja tuet, metsä- ja luontotieto, luonnonhoito sekä vesiensuojelu.

Yhteistä molemmille ryhmille on Metsäkeskuksen koulutusasiantuntija Hanna Kovalan mukaan se, että koulutusten arvo ei synny pelkästään tiedon määrästä.

”Tärkeintä on, kuinka hyvin sisältö osuu osallistujan omaan tilanteeseen ja auttaa tekemään perusteltuja ratkaisuja, hän toteaa tiedotteessa.

Vuosikyselyn tuloksia tullaan Metsäkeskuksen mukaan hyödyntämään aktiivisesti koulutusten kehittämisessä.

Loppuvuoden aikana koulutustarjonnassa on Metsäkeskuksen mukaan luvassa tuttuja ja kysyttyjä koulutuksia esimerkiksi metsänhoidosta, luonnonhoidosta ja lainsäädännöstä.

Esimerkiksi metsänomistajille suunnatuissa Metsään‑tärppi ‑koulutuksissa keskitytään ajankohtaisiin, osallistujia askarruttaviin kysymyksiin.

”Noin kuukauden välein metsänomistajille järjestettävissä Metsään-tärpeissä aihe vahvistetaan aina kaksi viikkoa ennen webinaaria. Metsään-tärppi koostuu lyhyestä asiantuntija-alustuksesta ja vastauksista osallistujien esittämiin kysymyksiin”, Kovala kertoo tiedotteessa.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.