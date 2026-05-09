Keväällä tehtyyn taimikonhoitoon riittää vielä tukea – loppujen maksut siirtynevät ensi vuoteen Terveyslannoituksen tukea haetaan jostain syystä paperilomakkeella muita tukia enemmän, mikä on pidentänyt lannoitushakemusten käsittelyaikoja.

Jaa Kuuntele

Vanhimmat Metka-hakemukset ovat tukia myönnettäessä etusijalla. Kuva: Tytti Vuorikari

Metsä | Metsänhoito Anni-Sofia Hoppi

Lue artikkelin tiivistelmä Metsäkeskuksen Sameli Salokanteleen mukaan keväällä tehtyjen metsänhoitotöiden tuet maksetaan vielä tänä vuonna, mutta loppukesän töiden maksut siirtyvät ensi vuoteen. Terveyslannoituksen tukea haetaan paljon paperilomakkeilla, mikä hidastaa käsittelyä. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Jos mielii saada taimikon tai nuoren metsän hoidon tukea vielä tänä vuonna, on syytä lähettää hakemus Metsäkeskukselle pikimmiten.

”Tämänhetkinen tilanne näyttää siltä, että ainakin kevään hoitotyöt saadaan pitkälti maksettua. Jos raivaustöitä tekee myöhemmin kesällä, kannattaa varautua siihen, että tuki maksetaan vasta ensi vuonna”, kertoo Metsäkeskuksen hankehallinnon päällikkö Sameli Salokannel.

Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukivaroja oli huhtikuun puolivälissä jäljellä noin kuusi miljoonaa euroa. Siitä lähes puolet kuluu tällä hetkellä käsittelyssä oleviin hakemuksiin, joista osa on viime vuoden puolella saapuneita.

Vanhimmat hakemukset ovat käsittelyssä etusijalla. Joissain maakunnissa tukivarat voivat kuitenkin loppua toisia aiemmin.

”Uusia hakemuksia tulee todella paljon, joten tukivarat tulevat loppumaan aika varmasti.” Sameli Salokannel

Metsänomistajat ovat hakeneet tänä vuonna poikkeuksellisen innokkaasti tukea metsän terveyslannoitukseen.

”Uusia hakemuksia tulee todella paljon, joten tukivarat tulevat loppumaan aika varmasti.”

Terveyslannoituksen tukea haetaan jostain syystä paperilomakkeella muita tukia enemmän. Tämä aiheuttaa Metsäkeskukselle lisätyötä, mikä pidentää hakemusten käsittelyaikoja.

”Hakemuksen voi laatia sähköisesti Metsään.fi-palvelun kautta. Sähköinen hakemus nopeuttaa käsittelyä, kun se tulee suoraan järjestelmään.”

Metsätiehankkeiden toteutuksiin on Salokanteleen mukaan vielä tukivaroja käytettävissä tälle vuotta.

Sen sijaan tänä vuonna käytettävissä oleva myöntämisvaltuus menee todennäköisesti kauttaaltaan viime vuoden hakemuksiin.

Tukiehdot muuttuivat vuoden vaihteessa, minkä vuoksi Metsäkeskus sai viime vuonna runsaasti metsätien perusparannuksen tukihakemuksia. Metsätien perusparannuksen tuki laski vuodenvaihteessa 70 prosentista 50 prosenttiin ja siltojen tuki laski 85 prosentista 65 prosenttiin.

”Metsäkeskus on hyväksynyt viime ja kuluvan vuoden aikana metsäteiden tukihakemuksia yhteensä yli 11 miljoonan euron edestä ja nyt kannattaa toteuttaa näitä. Jos nyt vasta aloittaa suunnittelun ja toimittaa uuden rahoitushakemuksen tänä vuonna, niin voi suoraan varautua siihen, että päätös tulee vasta ensi vuoden puolella”, Salokannel toteaa.

Metsänomistajat ovat hakeneet tänä vuonna poikkeuksellisen innokkaasti tukea metsän terveyslannoitukseen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Rahasta tekee tiukkaa myös ympäristötukien puolella, ja varat tulevat loppumaan kesken vuoden aikana. Sen vuoksi ympäristötukikohteiden kriteerejä tiukennettiin maaliskuussa.

Ympäristötuki on korvaus metsän määräaikaisesta suojelusta. Sitä voi saada nyt vain metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin ja metsiin, joissa on jo valmiiksi merkittäviä luontoarvoja. Sopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

Maaliskuun lopulla ympäristötukea oli vielä jäljellä 12 miljoonaa euroa, mutta tukihakemuksia oli samaan aikaan käsittelyssä yli 12 miljoonan edestä.

”Varat tulevat todennäköisesti riittämään näihin hakemuksiin, sillä kaikkia ei hyväksytä kokonaisuudessaan. Jos ympäristötukihakemuksen toimittaa alkukesään mennessä, niin todennäköisesti pystymme sen vielä tänä vuonna hyväksymään”, Salokannel sanoo.