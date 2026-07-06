Verkkoyhtiö on asentanut johtoihinsa tuhansia lintuvaroittimia – näin paikat valitaanVaroittimia laitetaan erityisesti joutsenten nousu- ja laskupaikoille.
Verkkopalveluyhtiö Elenia kertoo asentaneensa toiminta-alueelleen noin 3 000–4 000 lintuvaroitinta. Asennuksia on tehty Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi langoilla on aiemmin asennettuja lintupalloja, kunnossapitoinsinööri Antti Vettervik kertoo.
”Asennamme lintuvaroittimia erityisesti alueille, joilla joutsenet pesivät tai levähtävät.”
Verkkoyhtiö saa tietoa joutsenten lentoreiteistä ja mahdollisista riskipaikoista asiakkailta, maanomistajilta, lintuharrastajilta sekä Birdlife Suomelta. Lintuvaroittimia asennetaan kohteisiin tarpeen mukaan erityisesti joutsenten nousu- ja laskupaikoille. Ilmoituksen mahdollisesta asennuskohteesta voi tehdä osoitteessa elenia.fi.
Heinäkuun 9. päivä Elenia asentaa lintujen törmäyksiä ehkäiseviä varoittimia Hämeenlinnassa. Ilmajohtoon kiinnitetään 25 heijastavaa varoitinta noin 650 metrin matkalle.
Lintuvahinkoja pitkän päälle ehkäisee sähkökaapeleiden asentaminen maan alle, yhtiö toteaa tiedotteessa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat