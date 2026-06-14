Ilmastoviisaus yhtä helpoksi kuin verkkopankin käyttö? – Tutkijat kehittivät työkalun, joka näyttää metsänomistajalle omien valintojen vaikutuksen Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kehittämä työkalu antaa metsänomistajalle mahdollisuuden huomioida päätöksissä omat arvonsa ja tavoitteensa tehden niiden vaikutukset ja riippuvuudet myös näkyviksi.

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Työkalut tukevat metsänomistajien tyytyväisyyttä omiin valintoihinsa, koska ne olivat yhdenmukaisia heidän omien arvojensa kanssa ja niiden voitiin osoittaa edistävän Suomen hiilineutraaliutta ja kestävää kasvua paikallisella tasolla. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Uusi työkalu auttaa metsänomistajaa visuaalisesti hahmottamaan metsänhoitoon liittyvien päätösten vaikutuksia ja eri tavoitteiden riippuvuuksia toisistaan.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkijoiden kehittämä työkalu antaa metsänomistajalle mahdollisuuden huomioida omat arvonsa ja tavoitteensa ja tekee niiden vaikutukset näkyviksi.

”Voimme nähdä esimerkiksi millaisia vaikutuksia erilaisilla metsänhoitotavoilla on metsän hiilitasapainoon tai taloudelliseen tulokseen”, kuvailee hankkeessa tutkijana toiminut Juho Roponen tiedotteessa.

Hiilitasapainon ja taloudellisen tuloksen lisäksi lisää tietoa työkalun kautta voi saada myös siitä, miten omat metsänhoidolliset päätökset vaikuttavat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen tai metsän virkistyskäyttömahdollisuuksiin.

Työkalun kehitystyöhön osallistettiin myös metsänomistajat, joille työkalua ja sen kehitystä esiteltiin hankeen järjestämissä työpajoissa.

”Työpajoissa huomattiin, että etenkin pienien metsätilojen omistajat olivat motivoituneempia ottamaan käyttöön hiilivarastointia lisääviä käytäntöjä, kun heille annettiin tietoa ja päätösvaltaa”, kuvailee hanketta Jyväskylässä johtanut Kaisa Miettinen työpajojen antia.

”Voimme nähdä esimerkiksi millaisia vaikutuksia erilaisilla metsänhoitotavoilla on metsän hiilitasapainoon tai taloudelliseen tulokseen.” Juho Roponen

Interaktiiviset ja tietopohjaiset päätöksenteon työkalut toimivat tutkijoiden mukaan kannustimina ilmastoystävälliseen käyttäytymiseen.

Työkalut tukevat metsänomistajien tyytyväisyyttä omiin valintoihinsa, koska ne olivat yhdenmukaisia heidän omien arvojensa kanssa ja niiden voitiin osoittaa edistävän Suomen hiilineutraaliutta ja kestävää kasvua paikallisella tasolla, tiedotteessa kerrotaan.

Metsänomistajat myös arvostivat saamaansa kokonaisvaltaista ymmärrystä.

Metsistä käytössä oleva avoin data mahdollistaa Jyväskylän yliopiston mukaan hyvin yksilöllisen tiedon ja vaikutusten saamisen eri metsistä.

Tuore työkalu yhdistää toisiinsa avointa dataa, metsäsimulaattoreita, monitavoitteisen optimoinnin menetelmiä sekä avoimen lähdekoodin optimointiohjelmiston.

Miettisen mukaan työkalun kehittämisessä on hyödynnetty Jyväskylän yliopistossa pitkäjänteisesti kehitettyä avoimen lähdekoodin DESDEO-ohjelmistoa.

”DESDEO on maailmassa ainutlaatuinen. Se on luotu tukemaan päätöksentekijöitä erityisesti interaktiivisten monitavoitteisen optimoinnin menetelmien avulla”, Miettinen kuvailee.

”Työpajoissa huomattiin, että etenkin pienien metsätilojen omistajat olivat motivoituneempia ottamaan käyttöön hiilivarastointia lisääviä käytäntöjä, kun heille annettiin tietoa ja päätösvaltaa.” Kaisa Miettinen

Tutkijaryhmän kehittämään DESDEO-ohjelmistoon perustuvan optimointityökalun avulla metsänomistajat voivat visuaalisesti tarkastella miten päätökset vaikuttavat muun muassa hiilensidontaan, luonnon monimuotoisuuteen ja taloudellisiin tuloihin. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Tutkijat näkevät mahdollisena sen, että työkaluilla voitaisiin täydentää tai jopa korvata perinteisiä tukijärjestelmiä. Tämä vois tehdä ilmastoviisaasta metsätaloudesta yhteiskunnalle myös kustannustehokkaampaa ja antamalla metsänomistajille suuremman roolin päätöksenteossa omien metsiensä suhteen.

”Toisin kuin yhdenmukaiset ohjeet, työkalu antaa metsänomistajalle mahdollisuuden huomioida päätöksissä omat arvonsa ja tavoitteensa tehden niiden vaikutukset ja riippuvuudet myös näkyviksi", Miettinen kertoo tiedotteessa.

Toimiakseen toivotulla tavalla työkalujen pitäisi olla helposti saavutettavissa. Tämä voisi Jyväskylän yliopiston mukaan onnistua esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksien, osuuskuntien tai digitaalisten julkisten palvelujen kautta.

Näin metsänomistajat voisivat tutkia ilmastoviisaita vaihtoehtoja yhtä helposti kuin verkkopankkia.

Tutkimus on toteutettu osana UTOPIA-hanketta, ja siinä olivat mukana myös Luonnonvarakeskus Luke ja Itä-Suomen yliopisto.

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