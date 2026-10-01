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Juuri nyt | Auton käytön vaihtoehdot vähissä syrjäseuduilla
Tilaajalle | Norjalaisyritys aikoo investoida sata miljoonaa euroa Haapajärvelle – kunta junaili yva-selvitykset valmiiksi kokonaiselle teollisuusalueelle