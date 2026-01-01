Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
Elisan merikaapeliyhteydessä häiriö Suomenlahdella
Tilaajalle
|
Keski-Euroopan sahojen raaka-ainepulaan on olemassa yksi ratkaisu, jota osa asiakkaista vielä karsastaa
Suometsän peitteisyys hillitsee hakkuun jälkeisiä päästöjä, mutta kasvu voi kärsiä
Jatkuva kasvatus on yhä suositumpaa erityisesti turvemailla. Sitä perustellaan päästöjen vähentämisellä.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsänhoito
1.1.2026
07:00
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
jatkuva kasvatus
peitteinen metsänkasvatus
Annamari Laurén
Sakari Sarkkola
ojitettu suo
turvemaat
