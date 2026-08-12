Stora Enso suunnitelmana on keskittää mäntysahaus Veitsiluodosta yrityksen muille sahoille. Jos tämä onnistuu, Veitsiluodon sahaa ei enää käynnistetä lomautusjakson jälkeen.

Stora Enso Veitsiluoto Oy ja Stora Enso Oyj aloittavat Kemin Veitsiluodon sahaa koskevat muutosneuvottelut, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Neuvottelun piirissä on koko sahan 60 ihmisen henkilöstö. Neuvottelut kestävät arviolta kolme viikkoa.

Stora Enso suunnittelee mäntysahauksen keskittämistä Veitsiluodon sahalta yhtiön muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle.

Yhtiöstä kerrotaan, että mikäli tämän hetken suunnitelma toteutuisi, Veitsiluodon sahaa ei käynnistettäisi lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Päätöksiä sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä ei tehdä kuitenkaan ennen muutosneuvottelujen päättymistä.

”Toiminnan jatkaminen yli 100-vuotiaalla Veitsiluodon sahalla vaatisi kuitenkin merkittäviä investointeja. Samaan aikaan moderni Oulun sahamme on ylösajovaiheessa”, kertoo Stora Enson Oulun liiketoimintayksikön johtaja Matti Lielahti.