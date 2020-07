Taksiliitto ihmettelee: Kiinteistökulut oikeuttavat kustannustukeen, mutta taksiauton kulut eivät

Pentti Vänskä

Liiton puheenjohtaja Kai Andersson laskee, että taksiala on yksi pahiten koronasta kärsineitä toimialoja.

”Uudellamaalla jopa paljon julkisuutta saanut ravintola-alakin on päässyt vähemmällä. Koronasta vakavasti kärsineet pienet taksiyrittäjät eivät yritysten kustannustuesta kuitenkaan pääse osallisiksi”, hän kummeksuu.

Kustannustuki on työ- ja elinkeinoministeriön mukaan suunnattu Suomessa toimiville yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Sen pitäisi siis kohdentua kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Andersson muistuttaa, että taksialan liikevaihto putosi muun muassa Nordean koronamittarin ja Taksiliiton jäsenkyselyn mukaan huhtikuussa noin 75 prosenttia.

”Vielä kesäkuussakin olimme kaukana edellisen vuoden tasosta. Taksiyrittäjillä ei silti ole juuri mahdollisuutta saada yritysten kustannustukea, sillä tuen perusteeksi on haluttu määritellä yrityksen kiinteistä kuluista vain hyvin tarkasti rajattu osa, hän ihmettelee.

”Kiinteistön kulut oikeuttavat tukeen, mutta taksiauton eivät. Leasing-auton vuokra oikeuttaa tukeen, mutta eivät yrityksen omistuksessa olevan auton kulut. Lisenssimaksut oikeuttavat tukeen, mutta taksin polttoainekulut, vakuutusmaksut ja muut vastaavat kulut eivät oikeuta”, Andersson luettelee.

Myös yritysmuodolla on oleellinen vaikutus tuen saamiseen. Yrityksen työntekijöiden palkat, joiksi lasketaan osittain muun muassa osakeyhtiön omistajien palkat, kuuluvat kustannustuen piiriin. Ammatinharjoittajien, joita taksiyrittäjät enimmäkseen ovat, ansioita ei sen sijaan lasketa tukeen oikeuttaviksi kuluiksi.

”Laki kohtelee siis eri toimialojen yrityksiä sekä eri yritysmuotoja hyvin eri tavoin. Näin ollen on luonnollista, että Valtiokonttorin hakemusten käsittelyssä ei ruuhkia ole nähty”, Andersson murahtaa.

Hänen mielestään hyvästä ajatuksesta jäätiin puolitiehen.

”Tämä on suuri pettymys sekä taksialalle, mutta varmasti myös pääosalle muista ammatinharjoittajista, jotka ovat koko kevään ja kesän odottaneet paljon lupailtua suoraa tukea yritystoimintaan”, Andersson harmittelee.