Ohisalo: Peltojen raivausmaksuja käsitellään ensi viikon budjettiriihessä – Leppä järjestää kriisikokouksen kaupalle, tuottajille ja elintarviketeollisuudelle

Jaana Kankaanpää

Ministerit Maria Ohisalo, Anna-Maja Henriksson, Thomas Blomqvist, Krista Mikkonen, Jari Leppä ja Timo Harakka mielenilmauksessa.

"Kiitokset siitä, että olette tehneet aktiivista pohdintaa sen eteen, mitä pitää tehdä", vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi MTK:n ja ruotsinkielisen tuottajajärjestön SLC:n hallitukselle osoittamia ilmastovaatimuksia torstaina Säätytalon edustalla.

Sektorilla tehdään paljon ilmastotoimia ja moni viljelijä panostaa omalla kustannuksellaan jo tällä hetkellä paljon ilmastonmuutoksen torjumiseen, Ohisalo arvioi.

"Sektori kokonaisuudessaan ei kuitenkaan ole pystynyt vähentämään päästöjään."

Suuri osa päästöistä tulee turvepelloilta ja Ohisalon peltojen raivausmaksut ovat yksi ratkaisu niiden vähentämiseen. Ministeri lupasi, että ehdotusta käsitellään ensi viikon budjettiriihessä. Myös MTK on ehdottanut maksuja maankäytön muutoksille.

Ohisalon mukaan hallitus, vihreät ja viljelijät ajattelevat monista asioista samalla tavalla, vaikka julkisuudessa keskitytään usein osapuolten välisiin ristiriitoihin. Hän korosti, että tuotannon kestävyyteen kuuluu myös viljelijän hyvinvoinnista huolehtiminen.

"Poliitikoilla on vastuu maataloustukien järkevyydestä ja politiikan kokonaisuudesta. CAP-uudistus on meille mahdollisuus todistaa se."

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoi kutsuvansa elintarvikealan toimijat eli kaupan, elintarviketeollisuuden ja tuottajat lähiaikoina kriisikokoukseen.

Maatalouden kannattavuus on huonontunut kuluvana kesänä entisestään huonon katovuoden ja kohonneiden kustannusten vuoksi.

"Kokoan tämän ryhmän pikimmiten", Leppä lupasi. "Ruoka on kaikkien asia."

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) korosti, että viljelijät ovat nähneet ilmastonmuutoksen vaikutukset arjessaan jo pitkään.

"Joka vuosi tuntuu olevan poikkeuksellinen, on liian kuivaa tai liian märkää, on tärkeää että ilmastonmuutokseen pystytään sopeutumaan esimerkiksi maan hyvästä kasvukunnosta huolehtimalla. Suomalaisille on taattava puhdas ruoka myös jatkossa."

Mikkonen kiitteli viljelijöitä kunnianhimoisuudesta ja piti myös järjestöjen viime kesänä kokoamaa tiekarttaa osoituksena siitä, että maanviljelijät ovat hyvin sitoutuneita ilmastotyöhön.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila arvioi tilaisuudessa, että maatalouden päästövähennykset voisivat olla miljoonan hiilidioksiditonnin sijaan jopa 2,5 miljoonaa tonnia.

MTK ja SLC arvioivat, että maataloudelle tarvitaan 150 miljoonaa ja metsälle 184 miljoonaa euroa vuotuista lisärahoitusta, jotta Suomen ilmastotavoitteet voivat toteutua.

Järjestöt esittävät, että ilmastorahat irrotetaan budjettiraamista ja niille perustetaan erillinen rahasto. Järjestöt ovat jo aiemmin esittäneet ilmastotoimille tiekarttaa, jonka kustannukset 30 vuoden aikana ovat noin 3–5 miljardia euroa.

Ensi viikon budjettiriihessä on tarkoitus tehdä päätökset, jotka vähentävät koko Suomen hiilidioksidipäästöjä 11 miljoonaa tonnia.

