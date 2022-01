Keskustan Kalli vaatii Kela-kyytien järjestämiseen uudistusta

Pekka Fali

Keskustan Eeva Kallin mukaan nykyisessä kelakyytien järjestämisessä on useita ongelmia. Kuvituskuva.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli kritisoi kannanotossaan nykyistä kilpailutukseen perustuvaa Kela-jyytien järjestämismallia.

"Taksin saamisessa ajallaan on vakavia ongelmia etenkin maaseutualueilla, mutta tyytymätöntä palautetta on tullut myös kaupungeissa asuvilta asiakkailta. Tieto on huolestuttava, sillä kyse on usein elintärkeistä matkoista terveydenhuoltoon", Kalli kirjoittaa tiedotteessaan.

Kallin mukaan myös yrittäjät ovat kokeneet mallin ongelmalliseksi ja kyydit monin paikoin huonosti kannattaviksi.

"Tämä on mahdoton tilanne. Emme voi olettaa, että taksiyrittäjät maksavat siitä, että saavat kuljettaa asiakkaitaan."

Kalli kertoo, että nykyisessä mallissa taksi voi viedä asiakkaan ensin pitkän matkan päähän vastaanotolle. Vaikka toimenpide ei kestäisi kauaa, sama taksi ei välttämättä voi kuljettaa asiakasta takaisin.

Tällöin taksi joutuu ajamaan pitkän paluumatkan tyhjänä takaisin asiakkaan tullessa hetken päästä toisella taksilla perästä.

Kela on jo esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle järjestämismallin muuttamista, mitä Kalli pitää hyvänä.

Odotan sosiaali- ja terveysministeriön tarttuvan Kelan esitykseen ja näkevän mallin päivitystarpeet. Rekisteröintimenettely voisi tarjota paremman hinnan ja paremmat edellytykset toiminnan kehittämiseen."