Puolustusvoimain komentaja: Jalkaväkimiinat eivät ole Suomelle ajankohtainen asia

"Suomi on edelleen suluttamisen eurooppalainen suurvalta", Timo Kivinen sanoo.

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen puhui 239. Maanpuolustuskurssin avajaisissa.

Jalkaväkimiinojen ottaminen uudelleen käyttöön ja Ottawan sopimuksesta irtautuminen ei ole Suomen puolustuksen kannalta tarpeen, toteaa Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen. Kivinen sanoi maanpuolustuskurssin avajaisissa, että jalkaväkimiinoista luovuttaessa niiden suorituskyky korvattiin monipuolisin tavoin.

"Suomi on edelleen suluttamisen eurooppalainen suurvalta", Kivinen summasi.

Suluttamisella tarkoitetaan miinoitteista ja esteistä koostuvaa kokonaisuutta. Suomi voi käyttää tähän valmiusvarastoistaan löytyviä satoja tuhansia panssarimiinoja ja merkittävää määrää viuhka- ja kylkipanoksia. Panssarimiinojen suorituskykyä on parannettu ja niiden raivaaminen on vastustajalle entistä vaikeampaa. Lisäksi raskailla raketinheittimillä on ampumatarvikkeita, joita voidaan käyttää niin sanottuun kaukomiinoittamiseen

"Suluttamisen toimintatavat ja meidän operointikonseptit ovat siis muuttuneet, joten jalkaväkimiinat eivät ole meille ajankohtainen asia", Kivinen totesi.

Kansalaisaloite, jossa vaaditaan jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtautumista, sai yön aikana kokoon 50 000 allekirjoitusta.

Kivinen totesi avauspuheessaan myös, että Suomen välittömässä läheisyydessä ei ole tällä hetkellä sellaista sotilaallista toimintaa, josta muodostuisi välitöntä sotilaallista uhkaa. Venäjä on siirtänyt merkittävän määrän lähialueen joukoista Ukrainan suunnalle.

"Ukrainan sodan heijastevaikutukset näkyvät kuitenkin meidän lähialueella. Kaikki alueen maat ovat säädelleet sotilaallista valmiuttaan ja Nato on vahvistamassa läsnäoloaan Baltian maissa."