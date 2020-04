Hippoksen hallitukselta runko sille, kuinka kesän kilpailuja ajettaisiin – kahdet seuraavat viralliset Kuninkuusravit siirtyvät vuodella

Seinäjoella on mahdollisuus edelleen järjestää Kuninkuusraviviikonloppuna kaksipäiväiset ravit. Missä muodossa ne tehdään, on HIppoksen Vesa Mäkisen mukaan valmistelussa.

Kahdet seuraavat Kuninkuusravit siirrettiin vuodella eteenpäin, päätti Hippoksen hallitus. Emman Joihu veti viime vuoden Kuninkuusraveissa Lahdessa seinäjokelaiset paikalle esittelemään tapahtumaansa.

Suomen Hippoksen hallitus päätti, että Seinäjoen Kuninkuusravit tänä kesänä ja Forssan järjestämisoikeudet ensi vuonna siirretään kumpikin vuodella eteenpäin eli vuosille 2021 ja 2022.

Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkisen mukaan hallitus keskustelu samalla pitkään siitä, mitä elokuun ensimmäisen viikonlopun ravitapahtumalle tänä vuonna tapahtuu.

"Se on valmistelussa, mutta siihen ei ole toistaiseksi muuta sanottavaa. Se viikonloppu on määritelty Seinäjoelle ja palkinto- ja toimintatuet on haettu. On sitten jatkovalmistelun paikka, millaiset ravit siinä kohtaa voidaan järjestää Seinäjoella tai onko johonkin muuhun kilpailuun mahdollisuus", hän totesi.

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto oli aiemmin perjantaina kantaa sen puolesta, että Kuninkuusravit voitaisiin ajaa myös tänä vuonna poikkeusolosuhteissa hyödyntäen television ja internetin mahdollisuuksia. Samalla SHKL vetosi hallitukseen ja Hippokseen, että ravit saataisiin pyörimään toukokuun aikana.

Mäkisen mukaan maan hallitus ei ole vielä vastannut HIppoksen keskiviikkoiseen hakemukseen voida käynnistää ravit ilman yleisöä mahdollisimman pian.

"Vielä emme ole saaneet vastauksia esitykseen. Ensi viikon alkupuolella niitä pitäisi tulla."

Kysymykseen, mikä ministeriö tai viranomainen luvan virallisesti voi ylipäätään antaa, ei Mäkiselläkään ollut vastausta.

"Suoraan sanoen se ei ole ihan selvää meillekään, mikä taho oikeuden (kilpailemiseen) antaisi."

Hippoksen hallitus joka tapauksessa vahvisti kilpailutoimiston ja -valiokunnan 12-kohtaisen suunnitelman siitä, kuinka ravitoimintaa voitaisiin järjestää. Katso lista Hippoksen tiedotteesta

Vaihtoehtoja on kaksi: että raveja päästään järjestämään jo toukokuussa ja että aloitus venyy kesäkuulle tai myöhemmäksi. Tämän mukaan joissakin listan kohdissa on vaihtoehto siitä, kuinka toimitaan.

Esimerkiksi jos päästään alkamaan toukokuussa, sarjatarjontaa ja lähtöjen määrää voidaan lisätä tarpeen mukaan, jos hevosia ilmoitetaan paljon. Kesäkuussa tämä on sitten jo välttämätöntä, jos aloitus siirtyy niin pitkälle, Mäkinen havainnollisti.

Hippoksen hallitus hyväksyi myös viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Tulevaisuustyön valmistelusta käytiin myös keskustelu. Työryhmä on edelleen valmistellut eteenpäin mallia, jossa valtakunnallinen ravirataverkosto jaetaan yhteistyöalueiksi. Yhteistyön raamit määrittelee keskusjärjestö, mutta kullakin alueella on oma organisaatio päätöksentekoa varten.

Raviratojen lisäksi työryhmä esittää, että yhteistyöhön kytketään mukaan ravitalouden muut toimijat. Tavoitteena on "toiminnan tason nostaminen monella mitattavalla sektorilla".

Mäkisen mukaan työryhmän kokoaa kaikista tulevaisuustyön osa-alueista seuraavaksi kokonaisesityksen. Se lähtee valtuuskunnalle. Tavoitteena on pitää valtuuskunnan kevätkokous noin kuukausi myöhässä eli 24. kesäkuuta.

Valtuuskunnan jäsen Kari Eriksson katsoi tiistaina Ravinetin vierasblogissa, että tulevaisuustyötä on valmisteltu Hippoksen varsinaisten toimielinten ulkopuolella. Hän piti talousmallin hyväksymistä valtuuskunnassa sen vuoksi "hyvin epätodennäköisenä".

