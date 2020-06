Uutistausta: Hippoksen valtarakenteissa kuplii valtuuskunnan kokouksen lähetessä

Elina Paavola

Härmän Powerpark on järjestänyt neljänä juhannuksena Nordic King -tapahtuman. Kuva on viime vuoden kilpailuista.

Raviurheilun ja hevostalouden keskusjärjestön Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu vajaan kahden viikon kuluttua. Vaikka periaatteessa järjestössä hallituksella on päätäntävalta useimmista asioista, valtuuskuntaan kohdistuu aina isoja latauksia.

Erityisen isoja ne ovat, kun pitää päättää kolmen seuraavan vuoden Kuninkuusraveista. Tällä kertaa päätettävänä on käytännössä vuosien 2023–2025 järjestämisoikeudet, koska Seinäjoen ja Forssan viralliset, suuren yleisön edessä ajettavat kuninkuusravit siirtyvät koronakriisin vuoksi vuodella.

Kaustisen ja Härmän hakemuksen kohdat valtiontukien osalta on varmasti ratkottavissa, jos siihen vain annetaan mahdollisuus. Aikaahan vielä on.

Tilanteessa on kiinnostavaa kuitenkin se, että saman yhteistyöalueen sisältä on kaksi hakemusta. Kaustisen ja Härmän lisäksi myös Oulu on hakenut vuoden päätapahtumaa.

Normaalisti ratojen kesken on vallinnut herrasmiessopimus, että yhteistyötä tekevät radat eivät hae samoille vuosille Kunkkarien järjestämistä.

Kaustisen ja Härmän hakemuksen käsittelytapa herättää ymmärrettävästi ärtymystä. Toimitusjohtaja Vesa Mäkinen pyysi maa- ja metsätalousministeriöltä lausunnon pohjalaisratojen yhteisestä hakemuksesta jo maaliskuussa. Saatua vastausta ei kuitenkaan lähetetty itse hakijoille.

Menettelyä ei voi pitää avoimena ja hyvänä hallintotapana. Se voi olla yksi niistä (viimeisistä) syistä, joiden vuoksi hallitukselta meni luottamus Mäkiseen ja tämä sai potkut toukokuussa. Oli niin tai näin; syyllisen hakeminen ei tässä asiassa kuitenkaan enää auta.

Valtuuskunnassa vaaditaan vadille myös kaikkien hallituksen jäsenten ja sen puheenjohtajan Juha Rehulan päätä. Heitä koskevan epäluottamuslauseen syyt ovat edelleen epäselviä.

Julkisuuteen esitetyistä syistä ainakin epäonnistuminen yleisön saamisessa raveihin ja nuorten hevosten pudonnut määrä ovat kehitystä, johon vaikuttaa paljon muukin kuin vain Hippoksen hallitus.

Kumpikin asia on ollut näkyvissä jo muutaman vuoden ajan. Ne eivät ole ilmestyneet yhtäkkiä tämän hallituksen aikana, josta kolmannes sitä paitsi uusiutui viime marraskuussa valtuuskunnan omien valintojen seurauksena.

Valtuuskunnan kokous käydään edelleen suljetuin ovin. Hevosurheilun, Maaseudun Tulevaisuuden ja Ravitoimittajat ry:n yhteinen vetoomus toimittajien päästämisestä seuraamaan valtuuskunnan kokouksia ei ole tuottanut tulosta.

Saa nähdä, onko asia edes valtuuskunnan asialistalla tällä kertaa. Näin toimittajille on vastattu, mutta asialistoja ei koskaan julkaista. Valtuuskunta ei liioin anna pidettyjen kokousten päätöksistä jälkikäteen kopioita edes yksittäisten päätöskohtien osalta. Näin ollen emme ole koskaan myös saaneet todistusta siitä, milloin valtuuskunta on päättänyt sulkea kokoukset toimittajilta.

Valtuuskunnan sähköpostiosoitteita ei myöskään saanut antaa Hippoksen toimistosta toimittajille, kun MT pyysi niitä kuluneella viikolla.

Me toimittajat emme jahtaa tietoja omaa uteliaisuuttamme tai sitä varten, että saisimme jymyotsikoita. Tätä työtä tehdään, jotta hevostalouden ammattilaisten ja harrastajien kenttä saisi tietää, mitä heitä koskevista asioista päätetään. Se kenttä on välillisten elinkeinovaikutusten ansiosta laajempi kuin Hippokseen suoraan raviratayhdistysten ja hevosjalostusliittojen kautta kuuluva joukko.

Keskusliiton ja hallituksen päätökset saadaan suhteellisen hyvin selville. Jos ei heti tiedotteesta, niin kysyttäessä meille toimittajille kyllä aina vastataan. Mutta jotain outoa on siinä, miten toimii viestintä keskeisten luottamuselinten välillä ja näistä elimistä kentälle.

Viime viikkojen tapahtumien valossa en varmasti ole ainoa, joka pohtii itsekseen: ovatko Hippoksen ja ratojen luottamushenkilöt ylipäätään hevostalouden kenttää varten vai kenttä järjestön valtarakenteita varten? Kuka mittaisi tuon luottamuksen?

Erikseen on vielä kysymys siitä, minkä kuvan suuri yleisö lajista saa – siis se asiakkaiden joukko, joka hevoslajien tulevaisuuden ratkaisee.

Kaustinen ja Härmä tuohtuivat: Kuninkuusravihakemusta ei ole käsitelty tasapuolisesti

Juha Wikman vaatii hallituksen ja puheenjohtajan luottamuksen mittaamista

Näin vastaa Rehula: Asia on valtuuskunnan käsissä

Media vetoaa Suomen Hippoksen valtuuskuntaan: "Avoimuus olisi omiaan lisäämään luottamusta alan sisällä ja myös laajemmin muiden kansalaisten silmissä"