Ravien varikolle vain kilpailijat – Suomen Hippos suosittaa raviratoja tiukkaan harkintaan yleisön suhteen koronatilanteen mukaan

Koronaohjeita tiukennetaan niin, että vain hevosen valmentaja, hoitaja ja autonkuljettaja sekä ohjastajat ja toimihenkilöt pääsevät ensi viikosta alkaen tallialueelle.

Raviratojen tulisi käyttää vahvaa alueellista harkintaa yleisötapahtumien järjestämisessä kasvaneiden koronavirustapauksien myötä, korostaa Suomen Hippoksen hallitus, joka oli koolla tiistaina.

"Varikkoalue rajataan ensi maanantaista alkaen kaikilla radoilla tiukasti kilpailevalle joukolle. Lisäksi hallitus suosittaa, että raviradat toimivat aluehallintoviranomaisen (avi) kanssa tarkasti suhteessa yleisöön. Raviradat voisivat jo ennaltaehkäisevästi pohtia yleisön ottamista, jos tilanne on pahentumassa. Se on suositus", kuvasi asiaa Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhanen valtuuskunnalle keskiviikkona.

Suosituksen takana on ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen sekä se, että kilpailutoiminta voitaisiin pitää käynnissä eikä kevään kaltaiseen tilanteeseen jouduttaisi uudelleen, hän tähdensi.

Kauhanen kiitti erikseen raviratoja siitä, kuinka hyvin kilpailut on pystytty kevään tauon jälkeen järjestämään. Hän myös lähetti terveiset maa- ja metsätalousministeriöön, jonka kanssa löydettiin toimivat järjestelyt, joiden varassa on voitu toimia.

Hippoksen eläinlääkäri Martti Tala totesi jo eilen MT Ravinetille, että voisi olla järkevää ennakoida ja alkaa ajaa raveja yleisöttä.

Takana on korona uusi leviäminen. Vermo ilmoitti viime viikon lopulla, että ainakin kolme viikkoa ajetaan ilman yleisöä. Raviradoilta on muun muassa raportoitu siitä, että sisätiloissa ei käytetä maskia, vaikka se on Hippoksen voimassa olevissa ohjeissa.

Esimerkiksi Päijät-Hämeessä on tänään keskiviikkona päätetty rajoittaa yleisötapahtumat ensi maanantaista alkaen niin, että niissä saa olla enintään 10 henkeä. Rajoitus on voimassa kaksi viikkoa.

Ensi viikosta alkaen tallialueelle pääsevät siis kaikilla raviradoilla vain kilpailutoiminnan kannalta välttämättömät henkilöt eli hevosten kanssa valmentaja ja hoitaja, ohjastajat sekä autonkuljettajat ja kilpailujen toimihenkilöt.

"Mitään kulkua yleisöalueelta varikolle ei saa olla ja alueella ovat vain kilpailutoiminnan kannalta välttämättömät henkilöt", tiedotteessa tähdennetään.

Tämä siis tarkoittaa esimerkiksi hevosten omistajia. Rajoitus on voimassa toistaiseksi.

Lisäksi radoilla tulee huomioida kunkin alueen koronatilanne ja varmistaa, että kilpailijoiden tiloissa kuten esimerkiksi sisäänkirjoituksessa ja pukukopeissa, on turvallista liikkua.

