Mascate Matchin ympärille nivoutui paljon ravigaalassa: Tamma valittiin vuoden hevoseksi, Markku Punkari vuoden kasvattajaksi ja Hanna Rakkolainen hevosenhoitajaksi

Terhi Piispa-Helisten

Hanna Rakkolaisen, Mascate Matchin ja ohjastaja-valmentaja Pekka Korven juhlia saatiin seurata kauden 2020 aikana lukuisia kertoja.

Mascate Match valittiin yleisöäänestyksessä vuoden 2020 parhaaksi hevoseksi. Tamma keräsi 37,6 prosenttia äänistä.

Mascate Match valittiin myös parhaaksi 4-vuotiaaksi lämminveriseksi. Sen hoitaja Hanna Rakkolainen palkittiin hevosenhoitajana ja kasvattaja Markku Punkari (Punkarin Hevostalli Ky) vuoden kasvattajana.

Raviliiga HIFK:n viime vuoden loppuun asti omistama tamma kilpaili kauden aikana 14 kertaa ja voitti niistä 13. Pekka Korven valmennuksessa ja pääosin ohjastuksessa kilpailleen tamman suurin täysosuma tuli Derbystä, jossa se juoksi 151 000 euron ykköspalkinnon ja uuden Suomen ennätyksen.

"Hevosen kanssa on menty kuin Linnanmäen vuoristorataa: ylös ja alas vauhdilla. Valinta vuoden hevoseksi on upein tunnustus, jonka voi saada, se vetää nöyräksi", kimpanvetäjä Pauliina Raento kuvaili lähetyksessä ja viittasi menestyksen lisäksi kilpauran lopettaneeseen loukkaantumiseen.

Hoitaja Hanna Rakkolainen kertaili hänkin kokemuksiaan "Massin" kanssa.

"Välillä tuntuu, että oliko tää totta ollenkaan. Kauden aikana parhaiten jäivät mieleen Derby, Kuopio Stakes ja viimeinen startti."

Ansiokasta kasvatustyötä jo vuosikymmeniä tehnyt Markku Punkari palkittiin vuoden kasvattajana. Mascate Matchin hän on kasvattanut yhdessä Maini ja Saku Mikkolan kanssa.

"1990 ostettiin Janakkalasta pieni maapaikka, johon on tehty paikat hevosille. Kotona on paikat kahdeksalle hevoselle, mutta teemme paljon yhteistyötä muun muassa Saku Mikkolan kanssa, meillä on paljon kimppatammoja."

Punkarin arvion mukaan kasvattajaa kyllä arvostetaan suomalaisessa raviurheilussa, mutta sen olisi hyvä näkyä myös varsojen hinnoissa.

"Ja tammoille tarvitaan enemmän omia lähtöjä."

Vuoden valmentajaksi valittiin jo seitsemättä kertaa Markku Nieminen. Urjalassa ja Teivossa hevosiaan treenaavan Niemisen valmennettavat juoksivat viime vuonna 874 715 euroa ja 98 voittoa 485 startissa. Hevoset pärjäsivät laajalla rintamalla ikäluokkalähdöissä, avoimissa lähdöissä ja 75-tasolla.

"2020 meni kokonaisuutena hyvin. Joku menee aina alta odotusten, mutta kokonaisuus oli hyvä. Ensi vuonna tavoite on saada miljoonan raja rikki."

Vuoden ohjastajaksi valittiin Santtu Raitala. Pihtiputaan mies ajoi viime vuonna 277 voittoa ja 1,67 miljoonaa euroa palkintorahoja hevosenomistajille. Vuoden sykähdyttävimmäksi ravihetkeksi yleisö äänesti Evartin ravikuninkuuden, jonka ohjasti juuri Raitala.

"Evartin kuninkuus oli ykkösjuttu. Myös Zarenne Fasin voitto Finlandiassa ja MAS Champin voitto St Legerissä olivat erityisen hienoja."

MT julkaisee huomisaamuna laajan haastattelun Santtu Raitalasta.

Ravivuoden 2020 parhaat

Ohjastaja: Santtu Raitala

Vuoden voitokkain ohjastaja: Santtu Raitala

Valmentaja: Markku Nieminen

Hevosenomistaja: ML Stable Oy

Kasvattaja: Punkarin Hevostalli Ky

Hevosenhoitaja: Hanna Rakkolainen

Komeettahenkilö: Kimmo Ahola

Komeettahevonen: MAS Champ

Montéohjastaja: Janita Antti-Roiko

Montéhevonen: Nitro Diablo

Salamakypärät-voittaja: Niko Riekkinen

Juniorikypärät-voittaja: Anna Hiltunen

Ravirata: Vermo

Kesäravirata: Hankasalmi

Nuorisokerho: Turku

3-vuotias lämminverinen: An-Dorra

4-vuotias lämminverinen: Mascate Match

Vanhempi lämminverinen tamma: Willow Pride

Vanhempi lämminverinen ori/ruuna: Elian Web

4-vuotias suomenhevonen: Ville Kalle

5-vuotias suomenhevonen: Parvelan Retu

Vanhempi suomenhevostamma: Hetviina

Vanhempi suomenhevosori/-ruuna: Evartti

Vuoden voitokkain hevonen: Sorretun Voima (15 voittoa)

Vuoden hevonen - yleisöäänestys: Mascate Match

Vuoden sykähdyttävin ravihetki - yleisöäänestys: Evartin matka ravikuninkaaksi

Vuoden hevosenomistaja Mikko Laakkonen: "Hevosen itsensä takia olen lajissa mukana. Se on samaan aikaan iso ja voimakas, mutta herkkä. Nykyaika on kovin digitaalista ja kiireistä. Hevonen tuo mielestäni hyvää vastapainoa tälle nykyiselle aikakaudelle"

Anu Leppänen

Markku Punkari Mascate Matchin kanssa Ypäjällä syksyllä 2017 huutokaupassa, josta Pekka Korpi huusi "Massin" Raviliiga HIFK:n kimpalle.