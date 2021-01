Suurten tunteiden Mascate Match huutokaupan kautta siitosuralle – omistajat pääsevät opettelemaan kasvatusta kotimaan huipputasolla

Kimmo Haimi

Mascate Match ravasi Raviliiga HIFK:n päätöksellä rahaa Sylva ry:lle. Liukko-Sipin perhe äiti Kirsti sylissään leukemian sairastanut Laina ja isosisko Lauha kävivät tervehtimässä Massia alkuvuodesta 2020.

"Toisaalta järjettömin hevoskauppa, missä olen ollut mukana, mutta toisaalta niin oikein", summasi Massi Stablen kimpanvetäjälle Pauliina Raennolle yksi ostokimpan osakkaista, kun keskiviikkoillan huutokauppa ratkesi.

Kimpan yksi tavoite on Raviliigan tapaan kehittää hevosen yhteisomistamista, nyt vain kohteena on kasvatus.

"Tavoitteellinen kotimainen kasvatus ansaitsee lisää huomiota. Samalla kimpassa opitaan kasvatuksesta kiertämällä kamera kourassa Massin siitosuran eri vaiheita", Raento linjaa.

Toiveena on luonnollisesti saada terve varsa, josta voisi emänsä tavoin tulla kilpaurheilija. "Jos varsa on kymmenenkin prosenttia yhtä hyvä kuin emänsä, se on silti mukana niissä samoissa ikäluokkafinaaleissa, joissa Massi täällä kotimaassa kilpaili", hän toteaa.

Yhteistyökumppaneina ovat Korven talli ja hevosen kasvattajat, Markku Punkari Janakkalasta sekä Saku ja Maini Mikkola Jämsästä, mistä Raento on äärimmäisen iloinen.

"Siinä on melkoinen määrä asiantuntemusta amerikkalaisista suvuista ja hevoskasvatuksesta. He avaavat meille ikkunan siihen, kuinka kasvatus etenee vaihe vaiheelta."

Vermon ravirata osallistuu myös Massin kimpan toimintaan. Lisäksi kilpailusihteeri Miika Lähdeniemi jakaa Raennon kanssa tiedotus- ja järjestelytehtäviä.

Tarkkoja suunnitelmia Massin vaiheista ei ole uskallettu tehdä ennen kuin selvisi, kuinka huutokaupassa käy. Tamma asuu ainakin tammikuun Vihdin Huhmarissa Korven tallilla.

"Ensin pitää ajaa tamman entinen ura alas. Massin loukkaantunutta jalkaa kuntoutetaan eläinlääkäri Jukka Houtun ohjeiden mukaan. (Massia koko uran hoitanut) Hanna (Rakkolainen) ajelee sillä käyntiä tutuissa maisemissa. Samalla tammaa palautellaan kilpaurasta niin, että sen lihakset pysyvät kunnossa ja mieli hyvänä."

Jalostusratkaisuja lähdetään myös miettimään, mutta Raento painottaa, että tässä kuullaan ennen kaikkea Pekka Korpea ja hevosen kasvattajia.

"Kyllähän se oli mieluisin vaihtoehto, että Massi jää Suomeen", sanoo hevosen osakasvattaja Markku Punkari.

Hän korostaa, että kimppa päättää, kuinka tamman siitosuraa lähdetään kulkemaan. Vaihtoehtoja on pari kolme sen mukaan, millaisella taloudella ensimmäisen varsan tekoon lähdetään ja halutaanko käyttää vain tuorespermaa vai pakastetta.

"Siinä on aina monta tekijää monessa, kuinka asioita ajatellaan ja miten ne sitten käytännössä onnistuvat", hän muistuttaa.

"Jos tässä on isot odotukset, että Massi ylipäätään saa varsan, pitää varmasti mennä tiinehtyvyys edellä."

Vast´ikään kilpailleen tamman saaminen kantavaksi ei tapahdu välttämättä käden käänteessä.

"Ensimmäinen tiinehtyminen saattaa vähän teettää töitä heti valmennuksen jälkeen. Sitten kun saa niin sanotusti pään auki, seuraavien varsojen kanssa sujuu jo helpommin", sanoo Punkari.

Hän siteeraa eläinlääkäriä ja oriaseman pitäjää Kalle Savoa, jonka mukaan tamman pitäisi olla vähintään puoli vuotta huilissa ennen astutusta.

Massin viimeiseksi suoritukseksi jäi voitto Solvallasta lokakuun lopulla. Tammojen normaalin kiimakierron voimistumiseen eli kevättalveen on siitä juuri ja juuri puoli vuotta.

Terhi Piispa-Helisten

3-vuotiskeväänä Massi-kuume alkoi nousta. Vermon seppeleajosta tuli voitto rännän keskeltä, minkä jälkeen lähdettiinkin Ruotsin valloitukseen.

Markku Punkari arvioi, että hänellä olleista, kilpailleista tammoista noin puolet on tullut heti ensimmäisenä keväänä tiineeksi treenin jälkeen.

Tiinehtyvyyteen vaikuttaa muukin kuin kilpailutausta. Osa tammoista ei tiinehdy yhtä hyvin pakastespermalla.

Niihin kuuluu esimerkiksi keskiviikon huutokaupassa toiseksi kalleimman hevosen, Marschall Matchin, emä EL Miss Uptown. "Se jäi ensin tyhjäksi, kun kokeiltiin pakasteella. Tuoreella onnistui sitten heti."

Kasvattaja huomauttaa, että saman oriin pakasteissa voi olla jopa vuosittain eroa, mikä voi johtua sitten oriin sperman laadusta tai siitä, kuinka pakastaminen on hoidettu.

"Kaikki tammat eivät vaan meinaa pakasteella tiinehtyä lainkaan."

Jos Massin kimppa päätyy siihen, että tamma astutetaan tuorespermalla, oriin suhteen on vähemmän vaihtoehtoja.

"Se on kuitenkin selvää, että Massi saa varmasti paikan aika monella oriille. Sitä paikkaa tuskin tulee, ettei sen vuoksi päästäisi valitsemaan sopivaa sulhasta."

Terhi Piispa-Helisten

Massi avasi kotimaassa koronatauon jälkeen kauden 2020 Kuopiossa totuttuun ylivoimaiseen tyyliin.

Palataan vielä hetkeksi keskiviikon jännittävään huutokauppatilaisuuteen, jota seurattiin TotoTV:n Ravistudion kautta. Tilaisuudesta jäi sekä Raennolle että Punkarille hieman huono maku, vaikka kaikki heidän kannaltaan kääntyikin parhain päin.

Molemmat pahoittelevat, ettei lähetyksessä tuotu paremmin esiin sitä, että kaikki Raviliigan yhdeksän myytyä hevosta kilpailivat hyväntekeväisyystarkoituksessa. Kunkin kimpan kaikista jäljelle jäävistä varoista puolet tuloutetaan SM-liigaseurojen valitsemiin kohteisiin ja loput jaetaan osakkaiden kesken.

"Asiaa olisi suonut tuotavan enemmän esiin, kun siihen nyt vielä oli mahdollisuus", Punkari sanoo.

Erikoista oli myös se, että Ravistudion asiantuntija Martti Ala-Seppälä osallistui samaan aikaan itse huutokauppaan edustamalla amerikkalaista Hunterton Farmia sekä sen kahta pohjoismaista yhteistyökumppania. He huusivat Massia 305 000 euroon asti.

"Meidän hommaa helpotti se, että Ala-Seppälä kulki siellä studiossa kännykkänsä kanssa. Siitä voimme loppumetreillä päätellä, että nyt hänellä on katto vastassa ja teimme vielä viime tönäisyn", Pauliina Raento myöntää.

Massi Stablen ostoon varatut varatkin siis käytettiin ihan tappiin. "Ihan viimeisiä huutoja tehtiin kirjaimellisesti, eikä siinä olisi ollut tiukan aikataulun vuoksi enää mahdollisuutta soitella uusia osakkaita."

Jarkko Sirkiä

Valmentaja Pekka Korpi valitsi Mascate Matchin huutokaupasta syksyllä 2017. Ratkaisevia olivat silloin monet Massin fyysiset piirteet kuten suuret korvat ja sieraimet, jotka usein liitetään menestyviin ravureihin. Myöhemmin Korpi on nimen omaan kehunut tamman asennetta työntekoon.

Pauliina Raento kiittää, että Massi on ollut urallaan todella tärkeä pr-hevonen. "Kuinka rento ja kiinnostunut se on ollut työstään. Pekkakin on ihastellut, että moniko ravuri seisoskelee ja katselee maisemia raviradalla samalla tavalla."

Massin leppoisa ja ystävällinen asenne elämään on tehnyt siitä ihanteellisen hyväntekeväisyyshevosen. Kaikkien hevosten ei olisi ollut yhtä helppo sulattaa ympärille tungeksivaa kymmenien omistajien laumaa kerralla.

"Jo 2-vuotiaana eli vielä vähän varsana se seisoi kuin tatti käytävällä ja nuuski kaikki läpi. Sillä tavalla se ollut hieno raviurheilun lähettiläs"; Raento muistelee tamman urheilu-uraa kiitollisena.

Voi siis ajatella, että Massi suhtautuu myös emän rooliin samalla viisaudella. Aika kuitenkin näyttää, myös sen.

Jarkko Sirkiä

Missä Massi, siellä HIFK:n värit ja iloinen kannustus. Tamma huudatti omistajiaan reilu vuosi sitten joulukuussa voittamalla Uudenmaan Upeimman kotiradalla Vermossa.

Alle on koottu linkkeinä keskeisiä käänteitä Massin urheilu-uralta.

Jotain tammasta kertoo, että tätä juttua kirjoitettaessa uudenvuodenaattona tammasta löytyy MT:n tietokannasta 149 merkintää. Se on paljon kahdessa vuodessa.

ILKKA LUKKA

Raviliiga HIFK:n kimppalaisista osa pääsi juhlimaan viime tammikuussa, kun Mascate Match palkittiin ennakoidusti vuoden 2019 parhaana 3-vuotiaana. Vuoden 2020 parhaat palkitaan lähinnä tv-katsomoille, mutta Mascate Match lienee jälleen yksi selvimpiä palkittavia.