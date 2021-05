Sagari AB:n Very Gone Face muutti Härmään - ”En ole tammamies, mutta niin vain on markilla nyt kuusi tammaa”

Lutfi Kolgjinin ja Anna Svenssonin kasvattama Very Gone Face on Antti Ala-Rantalan uusin hankinta.

Elina Paavola

Antti Ala-Rantala on ollut tällä kaudella henkilökohtaisessa ennätysvauhdissa. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana talliin on tullut 17 voittoa, 17 muuta totosijaa ja yli 65 000 euroa palkintorahaa.

Uransa Adrian Kolgjinilla avannut, siitä Leif Witaspille jatkanut ja viime kuukaudet Tapio Perttusen treenissä vaikuttanut ruotsalaistamma Very Gone Face on siirtynyt Talli Jaguaarin omistukseen ja Antti Ala-Rantalan valmennukseen. Tamman omisti aiemmin ruotsalainen suurhevosenomistaja Sagari AB, joka on viime aikoina myynyt ravureitaan aktiivisesti.

”Raunion Tapani hevosta tarjosi, ja nopealla kaupalla homma käteltiin. Katselin tamman startteja, ja yleensäkään en kauan ihmettele. Talli Jaguaarit omistaa, ja siinä on porukka takana. Suurin osakas on Sakari Salo. Eli Very Gone Face meni Sagari AB:lta Sakari Oy:lle”, Antti Ala-Rantala nauraa.

Hän jatkaa, että Talli Jaguaarin aiempi kilpahevonen One Memphis loukkasi hankositeensä, ja 9-vuotias ruuna suuntasi kuntoutettavaksi Aleksi Salojensaaren hoiviin.

4-vuotias Very Gone Face on kisannut urallaan 18 kertaa. Voittoon Joke Facen tytär on yltänyt kolmesti ja kakkoseksi kahdesti. Kolme viimeisintä starttia ovat tuoneet kaksi täysosumaa. Tamman tilipussi näyttää 17 189 euroa. Täyden matkan ennätyksensä 14,7 Very Gone Face porhalsi kolmevuotiskauden heinäkuussa voitettuaan Rommessa.

”Perjantaina ajoin tammalla ensimmäisen lenkin. Fiksun ja terveen oloinen hevonen on kyseessä. Massaa saisi tulla lisää, se on nyt sellainen kuikelo. Tamma on kyllä hyvä syömään, mutta sillä on ollut jotain ongelmaa Perttusella. Kun väkirehua on annettu kuivana, niin se on kahdesti hotkinut sitä henkitorveen tai johonkin. Pitää paisuttaa rehu, ja lisäksi annetaan heinää niin paljon kuin tamma vain syö”, Ala-Rantala sanoo.

”Very Gone Face saa olla kahdestaan toisen tamman kanssa pikkutallissa. Siellä tamma saa syödä rauhassa ja olla hiljaisuudessa. Meillä hevoset laitetaan aamulla ulos ja ajetaan vasta iltapäivällä, kun Perttusella ajettiin aamuisin. Tällaiset pienet tekijät saattavat piristää.”

Very Gone Facen emä on Hans Adielssonin voitokas amerikkalaistamma Out Of The Game, jonka jälkeläisistä on Suomen radoilla nähty myös To Be Or Not To Be ja Walk Out.

”En ole tammamies, mutta niin vain on markilla nyt kuusi tammaa kuudestatoista hevosesta. Ei pidä koskaan sanoa ei koskaan”, Ala-Rantala lausuu.

Tänään Seinäjoella avaa Ala-Rantalan väreistä nelivuotias ruuna Kings Islands King.

”Se on ollut jo pari kuukautta tässä. Pikkunäppärä ruuna, jolla ravi käy, ja se voi olla jonkinmoinen peli. Kings Islands Kingiä on hiitattu Mr Marvelousin parina, eikä se sen tasoinen sentään ole. 16-vauhtia ruuna voi tänään mennä täyden matkan läpi”, Ala-Rantala pohtii.