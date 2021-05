Antti Pihlström saa ohjastajanuralleen lentävän lähdön – luotsaa debyyttikisassaan Peanutsia

Terhi Piispa-Helisten

Huippujääkiekkoilija Antti Pihlström pääsee avaamaan uransa raviohjastajana poikkeuksellisissa merkeissä. Hän istuu osaomistamansa suurien kisojen sankarittaren Peanutsin kärryille ensi tiistaina Mikkelin raveissa.

Antti Pihlström läpäisi C-ajolupakurssin Vermossa 24. huhtikuuta. Lisää Pihlströmin ravikuvioista voit lukea täältä.

Nyt Pihlströmin nimi on ensimmäistä kertaa lähtölistoilla ohjastajan ominaisuudessa. Jokereissa viime kaudella kiekkoillut liukas hyökkääjä ajaa tähtitamma Peanutsia ensi viikon tiistaina Mikkelissä.

Pihlströmin osaomistama Peanuts on yksi Suomen kärkiravureista. Anne Kankaan valmennettavan voittosumma on yli 292 000 euroa. 6-vuotiaan meriittilistalle on liitetty St. Legerin, 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun ja Arvid Åvallin TammaDerbyn täysosumat. Derbyssä Peanuts oli kolmas.

Mikkelissä Peanutsia ja Pihlströmiä vastaan asettuvat toinen menestystamma Bosses Lady, nousuvireinen Staro Moschino ja salamannopea Lightningsky. Pääset Mikkelin lähtölistaan tästä.