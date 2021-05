Antti Ala-Rantala vauhdissa niin radalla kuin markkinoilla – talliin tulossa jälleen uusi kylmäverinen

Bergenissä Flöyen-vuoren kainalossa ja vuonojen liepeillä asunut valioruuna Haukeli Expressen suuntaa kohti Härmän lakeuksia.

Antti Ala-Rantala hankki viime viikolla Sagari AB:lta Very Gone Facen. Eilen sinetöityi kauppa puolestaan kylmäverisestä Haukeli Expressenistä.

”Ruunasta oli jo aiemmin meillä osto sovittuna, mutta siinä tuli mutkaa matkaan, kun selvisi, että entinen omistaja oli mennyt tekemään kauppaa likoiltaan salassa. Tyttäret pistivät sitten isäpapan lujille, mutta Raunion Tapani sai neuvoteltua kaupan maaliin”, Antti Ala-Rantala valaisee.

Haukeli Expressen on kokenut 9-vuotias ruuna. Mörtvedt Jerkeldin poika on kilpaillut 113 kertaa. Voittoja on 12, kakkosia 16 ja kolmosia yhdeksän kappaletta. Ennätyksensä 24,8ly Haukeli Expressen on viilettänyt tänä vuonna. Ruunan voittosumma on 47 458 euroa.

”Haukeli Expressen on viettänyt koko elämänsä samalla tallilla Bergenissä. Takana on vastaava idea kuin vaikkapa Kleppe Spödån kohdalla, eli kokeillaan, jos maisemanvaihdos ja erilainen ajokulttuuri piristäisivät”, Ala-Rantala kertoo.

”Haukeli Expressenillä on hieno tyyli mennä. Muutaman lähdön katsoin, ja ruuna tuli mukavasti päätyyn saakka. Aika usein se jäi pussiinkin, ja edellinen voitto onkin kaudelta 2019. Haukeli Expresseniä ovat ajaneet lähinnä valmentaja Odd Storetvedt sekä käsittääkseni hänen ja hevosen omistajan tyttäret.”

Haukeli Expressen on ollut varsinainen kotiratansa partaveitsi, sillä ruuna on startannut Bergenissä 107 kertaa ja muilla kaviourilla vain kuudesti.

”Ruuna on ehjä ja terve, kuten starttimäärästäkin voi päätellä. Sen pää vetää. Tällaiset ravurit kestävät hienosti kilpailemista. Aivan kuten Härmän kautta aikojen kovin hevonen Junkkari. Se starttasi 488 kertaa, ja tuntui, että ori asui kuljetuskopissaan”, Ala-Rantala lausuu.

”Haukeli Expressen on polkenut säännöllisesti sinne 26-27 väliin. Siitä kun saadaan sekunti pari pudotettua pois, niin ruuna on sarjoihinsa hyvä menijä. Eikä noihin sen sarjoihin ole varsinkaan pohjoisemmassa ruuhkaa. Kyllä sinne kylmäveriset joukkoon mahtuvat, ja usein niiden ansiosta saadaan lähdöt järjestettyä. Lauantaina olisi Vermossakin jäänyt monté ajamatta ja 6 000 euroa palkintorahaa jakamatta ilman kylmäverisiä. Sinne ilmoitettiin mukaan vain neljä suomenhevosta.”