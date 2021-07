Santtu Raitala kertoo äkillisesti muuttuneesta roolistaan ja asemastaan ohjastajahuipulla - ”Raveissa häviät aina huomattavasti enemmän lähtöjä kuin voitat, ja nöyryys pysyy läsnä”

Kuva: Anu Leppänen

Pihtiputaan punanuttu Santtu Raitala etenee kohti kolmatta peräkkäistä ohjastajaliigan mestaruuttaan. Viime aikoina hän on ottanut vastuuta myös valmennuspuolella, kun hänen ystävänsä Antti Ojanperä joutui leikkauksiin ja sairauslomalle.

Antti Ojanperän Pihtiputaalla sijaitsevalla tallilla tapahtui heinäkuun alussa vakava onnettomuusketju. Lähemmäs neljääkymmentä ravihevosta treenaava tallipäällikkö joutui sen jälkiaalloissa vaativiin leikkauksiin ja kolmen kuukauden sairauslomalle.

Menestystallilla ei voitu jäädä tuleen makaamaan. Ojanperä ja hänen puolisonsa Jutta Ihalainen alkoivat pikimmiten ratkoa sitä, kuinka siirtymäajan yli selvitään ja kuinka miehistövaje paikataan. Miten saadaan arki rullaamaan raiteillaan ja hevoset hoidettua säntilleen sekä valmennettua prikulleen, kun kilpakausikin on kuumimmillaan.

Ensimmäinen koetinkivi oli välittömästi onnettomuuden jälkeen vastaan tullut Lahden Suur-Hollola-viikonloppu. Se hoitui kullanhohtoisesti, vaikka ympärillä velloi suoranainen sekasorto. Kun Lahden viikonvaihteen jälkeen ryhdyttiin tallilla kasaamaan palasia kokoon, valtakunnan ohjastajaliigan kärkinimi, pariskunnan Ojanperä - Ihalainen pitkäaikainen ystävä Santtu Raitala nousi suureen rooliin. Hän alkoi omien kiireidensä ohessa käydä ajamassa Team Ojanperän hevosia kolmena-neljänä päivänä viikossa.

”Antti on monialaosaaja, joka on aina ottanut selvää, jos hän ei olekaan just silloin tiennyt, miten joku asia tehdään. Kun Antti yhtäkkiä oli sellaisessa tilanteessa, ettei hän voinutkaan tehdä vaan ainoastaan neuvoa, niin olihan se meille muille kasvun paikka. Mutta kaikki ovat ottaneet hienosti roolia. Paljon on pitänyt oppia uutta, ja on jouduttu kantamaan vastuuta sellaisesta, mistä ei yleensä jouduta. Jokainen on tehnyt sen, minkä pystyy ja kehittynyt matkan varrella. Esimerkiksi Jutan isä Ihalaisen Martti on pitänyt ajopaikat huippuhyvässä kunnossa”, Santtu Raitala jakaa tunnustusta.

”Muutama päivä kun siinä tallilla touhuttiin, niin hommat putosivat uomiinsa. Mulla aikataulut ovat haasteelliset, kun kello painaa aina toisesta suunnasta päälle. Mutta rutiinit ovat löytyneet, ja sen tässä on viimeistään nyt ymmärtänyt, että hyvin suunniteltu on todellakin puoliksi tehty. Omakin rytmi on mullistunut, kun on tottunut tekemään aamupäivät yleensä muita juttuja.”

Raitala pyöritti takavuosina pienimuotoista mutta menestyksekästä valmennustoimintaa. Hänen valmentajauransa voittoprosentti on peräti 38. Viime aikoina Raitalalla ei kuitenkaan ole ollut kilpaikäisiä ravureita treenissään. Onko vanha suola alkanut janottaa ja ovatko treenarin vaistot heränneet?

”Valmentaminen on mulle kyllä mieluista hommaa, ja se on aina kiinnostanut mua. Onhan tässä tullut kaikenlaista mietittyä yön pimeinä tunteina raveista kotiin ajaessa, mutta pohdintojen lopputulos on ollut se, että meidän leveysasteilla laajamittaista valmennushommaa olisi vaikea tehdä ohjastamisen ohessa. Tässä on kuitenkin lähettyvillä niin vähän ympäri vuoden ajavia ratoja, ja kilpailupaikalle siirtyminen nielisi aina tunteja aikaa ja paljon energiaa. Ne olisivat sitten muualta pois. Mää käsittelen valmentamisen ja ohjastamisen vähän joko-tai -juttuna. Pitää keskittyä jompaankumpaan. Mulla on ollut mukavasti ohjastettavia, ja tarkoitus on panostaa täysillä siihen”, Raitala linjaa.

”Kun Antin ja Jutan tallilla saadaan tilanne normaalisoitua, niin mää uskon, että munkin elämä normalisoituu aika pitkälle. Vapaa-aika on aina kortilla, ja haluan, että myös raviurheilun ulkopuoliselle elämälle löytyy tilaa. Eihän sitä koskaan pidä sanoa ei koskaan, mutta tällä hetkellä tilanne on valmentamisen osalta näin.”

Raitalan kausi 2021 on ollut suurenmoinen. Hän johtaa ohjastajaliigaa ylivoimaisesti. Ykkössijoja on lohjennut tälle vuodelle jo 205 kappaletta, ja sisään ajetun palkintorahan summa ylitti viime viikolla miljoonan euron rajan. Marraskuussa 30 vuotta täyttävä virtuoosi ohjastaa omassa ennätystahdissaan.

Raitala kuitenkin sanoo, että hän ei mieti tilastoja ja numeroita kesken kauden tai lyhyellä tähtäimellä.

”En tee mitään kvartaali- tai puolivuosikatsauksia. Kun aloiteltiin Haapakankaan Mikan kanssa aikoinaan yhteistyötä, niin hän sanoi mun mielestä osuvasti, että vuoden syklillä kannattaa mennä. Vuoden lopussa sitten mietitään, onko onnistuttu vai ei ja mitä liikkeitä tilanne vaatii. Tykkään siitä ajatusmallista. Ei pidä ajatella yksittäisiä onnistumisia tai epäonnistumisia. Ohjastajilla ja valmentajilla on tietty määrä hevosia ja niillä on tarkoituksenmukaista saavuttaa mahdollisimman menestyksekäs ura. Se koko ura on oleellisempi juttu kuin onnistumiset pienellä aikajänteellä”, Raitala valottaa.

”Mulla on oma ajatusmallini ja tapani tehdä asiat, ja luotan siihen. Kriittinen pitää kuitenkin olla itseään kohtaan, eikä tässä lajissa ole koskaan valmis. Niinhän se on, että tyytyväisyys tappaa kehityksen. Ja kuinka tyytyväiseksi raveissa voi päästäkään? Jos miettii vaikka huippujääkiekkoilijaa, joka pääsee pelaamaan huippujoukkueessa, he voittavat otteluita huomattavasti enemmän kuin häviävät. Raveissa häviät aina huomattavasti enemmän lähtöjä kuin voitat, ja nöyryys pysyy läsnä.”

Ennen kuin korona iski kuristavan kouransa Tellukseen, Raitalalla oli lupaavia virityksiä myös maamme rajojen ulkopuolelle. Hän kuitenkin sanoo, ettei suuremmin harrasta ”entä jos” -tuumailuja.

”Tai kyllähän näitä tietenkin pyörittelee mielessään, mutta ei se ole loputtomasti harmittanut. Kun korona on niin rankka ja iso ilmiö, niin asiat tulee vain hyväksyä. Maailmantilanteen edessä piti tehdä myönnytyksiä, enkä ollut ainoa, joka niitä joutui tekemään”, Raitala lausuu.

”Ne kansainväliset ajotehtävät, mitkä tulivat vastaan, tulivat vastaan vähän yllättäen, eikä nyt ole ollut kenenkään ulkomailla treenaavan kanssa mitään realistisia puheita tulevasta. Mun ensisijainen työmaa on Suomi, ja täällä on kivoja hevosia ja kivoja ihmisiä, joiden kanssa on mukava tehdä yhteistyötä. Toki uusiin hevosiin, maisemiin ja ihmisiin on ulkomailla aina hienoa tutustua, mutta kyllä mun tarkoitus on keskittyä uraan täällä kotimaassa.”

Suomen ravivuoden huipennus Kuninkuusravit käydään koronan langettaman poikkeusajan vuoksi toista kertaa peräkkäin Seinäjoella. Ravikuninkaan ja -kuningattaren arvonimet ovat monelle suurinta, mitä sinivalkoisessa raviurheilussa voi saavuttaa. Niin myös Santtu Raitalalle.

”Jos jonkun kisan olen halunnut ohjastajana voittaa, niin se on nimenomaan kuninkaan tai kuningattaren titteli. Kyseessä on kolmen kisan haastava kokonaisuus, joka ei anna ohjastajalle tai taustavoimille varaa yhteenkään virheeseen. Tykkään haasteista, niin kuin varmasti moni muukin monella muullakin alalla tykkää”, Raitala kertoo.

”Kun ajetaan kolme lähtöä kahdessa päivässä, niin siinä pitää ajatella asiat tarkasti, paitsi oman hevosen myös vastustajien osalta. Sitä tulee mietittyä kilpakumppanien vahvuudet ja heikkoudet, miten ja missä kohtaa niitä vastaan ajetaan. Ei riitä, että ohjastaa vain omaa hevostaan.”

Viime kesän kuninkuuskamppailu oli Raitalan osalta shakkia, jonka päätteeksi Evartti ja hän asettivat muut mattitilanteen eteen.

Team Ojanperän vuosi on ollut vuoristorataa, ja myös Evartin elämänlanka oli vaarassa katketa. Hallitseva kuningas kävi helmikuussa läpi toisen ähkyleikkauksensa.

”Se, että Evartti on ylipäätään elossa, on meille kaikille tosi tärkeää, sillä siinä olisi voinut käydä toisinkin. Sen jälkeen mikään ei ollut itsestäänselvää, ja se, että Evartti kilpailee, on hienoa. Se, että ori kilpailee kovimmalla mahdollisella tasolla, on uskomatonta”, Raitala huokaa.

”Katson tosi luottavaisin mielin Seinäjoelle. Mikkelin kisa nosti entisestään toiveita, ja ori esitti siellä kauden parastaan. Sitä edeltäneessä Jämsän startissa Evartin kroppa meni kuumalla kelillä loppusuoralla jumiin. Antin kanssa mietittiin asiaa ja käytiin pitkällisiä keskusteluja. Antti oivalsi juttuja, joilla jumi saatiin laukeamaan. Mikkelin startti osoitti sen, että ne ongelmat ovat takana. Siinä aikataulussa ollaan, mikä laadittiin ja joka tähtää vain ja ainoastaan kuninkuuskisaan.”

Raitala jatkaa, että tämänvuotiseen seppeletaistoon lähtökohdat ovat Evartin osalta erilaiset jo talven tapahtumien vuoksi. Hänen mukaansa on kuitenkin suuri etu, kun alla ovat viimekesäisen kuninkuusmittelön kokemukset, joihin hevosen reaktioita voi peilata.

Raitala on tottunut siihen, että kiire kulkee alati kantapäillä. Lauantaina hoppu kuitenkin suorastaan hengittää hänen niskaansa. Raitala ohjastaa Joensuun Toto75-ravien päätöslähdössä, jonka starttiaika on kello 17. Illalla ravataan hänen kotiradallaan Pihtiputaan Hiekan Hippoksella, ja pienen pitäjän suurta urheilusankaria odotetaan kuumeisesti paikalle. Raitalan ensimmäinen ajotehtävä Pihtiputaalla on edessä kello 20.10.

Paikkakuntien välinen etäisyys on kutakuinkin 275 kilometriä.

”Kaikkien lakien ja pykälien mukaan ajetaan, ja kyllä mun pitäisi ehtiä. Onneksi lauantai-ilta ei ole niitä liikennöidyimpiä ajankohtia. Ei siinä kuitenkaan auta liikaa tupeksia tai jäädä kahvittelemaan”, Raitala nauraa.