Fideliina Leo Mönttisen uusi suomenhevoslupaus - Overdose lähtee Iikka Nurmosen mukana Ruotsiin

Mönttisen tallissa Jokimaan raviradan läheisyydessä tunnetusti tapahtuu: nyt on hankittu uusi neljä vuotta täyttävä suomenhevoslupaus Fideliina. Overdose taas lähestyy starttia ja lähtee Iikka Nurmosen mukana Ruotsin valloitukseen uudenvuoden aikaan.

Jukka Heiskala

Leo Mönttinen, kuvassa Lähdekorven haastattelussa, ei jää tuleen makaamaan, vaan tallissa on taas uusia kuvioita.

Joulun alla Mönttiselle saapui Fideliina (Fiiling) Halsualta. Tamma on tienannut neljästä kolmevuotisstartistaan vajaat neljä tonnia ja mennyt täyttä matkaa 35,3. Iso ruuna Overdose (Maharajah) puolestaan on siirtymässä Ruotsin puolelle koittamaan siipiään. Tallin tähtiin kuuluva Ice Wine (Yankee Glide) taas saattaa siirtyä siitokseen.

"Fideliina saapui noin viikko sitten", Mönttinen laskeskelee.

"Tamma on oikein miellyttävä tuttavuus, ei todellakaan ole alkanut kaduttaa sen osto ainakaan vielä. Se tuli tutusta paikasta S-tallilta tai oikeastaan Simo Kanalalta Halsualta. Siellä se oli ollut huilissa ja ajossakin starttien jälkeen kuukauden tavallaan kotonaan. Saa nähdä sitten pärjätäänkö tammalla radoilla, mutta täällä kotona pärjätään ainakin. Se on niin mukava. Kevään korvalla aletaan katsoa sitten sopivia nuorten tai tammojen lähtöjä. Hyvä, kun tuli ajettavaa, kun Overdose on menossa Ruotsiin."

Fideliina vaihtoi jo hiljan omistajaansa toista kertaa lyhyeen aikaan - tässä uutinen ensimmäisestä omistajanvaihdoksesta.

Overdose on ilmeisesti liki starttivirettä siis?

"Näin se tuntuisi. Kyseessä on iso ruuna, jolla on varmaankin kestänyt aikansa tulla valmiiksi, mutta nyt se tuntuu aika mukavalta, ja voisi olla riittävä rahoillensa (voittosumma 9095 euroa) naapuriinkin. Iikka Nurmonen valmentajana päättää sitten tietysti, koska tullaan, mutta ei se välttämättä monen viikon takana ole."

Mitä muuta tallissa tapahtuu?

"No, olihan siinäkin jo jotain. Ice Wine tosin saattaa mennä siitokseen. Varasin sille paikan Calgary Gamesille, ja se oli kai vähän kiikun kaakun, oliko paikkaa? Sinne oli monta haluajaa. Ainakin jos on niin varmaan sitten astutetaan, ehkä muutenkin. Katsotaan."

Tyydyttääkö 2021 ja mitä odotuksia on ensi vuodelle?

"Vuosi oli hyvä (tallin ansiot 86 startista 126640 euroa). Toivottavasti tulevakin on. Avainhevosille tulee ikää, mutta ei se Pyörylän Paroni (Villiari) suomenhevoseksi nyt niin vanha vielä ole."