Koronavirus sai suomalaiset muuttamaan ruokatottumuksiaan: Nyt halutaan ostaa aiempaa enemmän kotimaista

Pekka Fali

Koronaviruskriisi on muuttanut suomalaisten ruokatottumuksia niin, että nyt halutaan ostaa aiempaa enemmän kotimaista ruokaa. Asia selviää tutkimusyhtiö YouGov Finlandin tekemästä kyselystä.

40 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista kertoo, että heille on aiempaa tärkeämpää ostaa Suomessa tuotettua ruokaa. Lisäksi kolmasosa vastaajista on sitä mieltä, että heille on aiempaa tärkeämpää tukea lähialueen ruoantuottajia.

Käytännön toiminnaksi nämä ajatukset ovat muuttuneet 37 prosentilla vastaajista. He nimittäin kertovat ostavansa aiempaa enemmän suomalaisia tuotteita. Lisäksi 28 prosenttia vastaajista kertoo ostavansa aiempaa enemmän lähellä tuotettua ruokaa.

Toisaalta on syytä huomata, että kyselyn perusteella koronapandemian taloudelliset ja terveydelliset uhat ovat saaneet kuluttajat myös kiinnittämään enemmän huomiota hinnaltaan edullisimpiin tuotteisiin sekä terveellisempiin vaihtoehtoihin.

YouGovin tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 24.04.2020–11.05.2020. Siihen vastasi Suomessa 1008 ihmistä.

