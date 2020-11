Kun ulkomaan lennoille ei pääse, suomalaiset makumatkailevat nyt ravintoloissa

Kari Salonen

Sisäelinruoka on nuorista eksoottista, kun se tulee maailmalta, toisin kuin mummon mykyrokka.

Autenttisuus on yksi ravintolatrendeistä, ennustaa Kespron teettämä tutkimus. Enää ei riitä, että ravintola on kiinalainen, vaan se on esimerkiksi pekingiläinen.

Tukkurille trendien nopea vaihtuminen on haaste – pitää pystyä ennustamaan, paljonko esimerkiksi jotain uutta yrttiä tarvitaan ja kuinka pitkän aikaa. "Sitä ei tule ihan päivän postilla", sanoo kaupallinen johtaja Jerry Tiitala Kespron Food Servicestä.

Kespron tutkimuksessa vahvoina ravintola-alan trendeinä nousivat esille makumatkojen lisäksi turvallisuus ja maapalloystävällisyys.

Turvallisuus näkyy ravintoloissa automaation lisääntymisenä, avoimempina ruokailutiloina, terassien ja noutoruuan lisääntymisenä.

Maapalloystävällisyydestä kertoo, että 88 prosenttia suomalaisesta haluaisi ulkona syödessään suosia ravintoloita, jotka ottavat luonnon monimuotoisuuden huomioon.

"63 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan enemmän eettisesti ja ilmastoystävällisesti tuotetusta ravintolaruuasta", Tiitala toteaa.

Tutkimus toteutettiin syyskuussa K-ryhmän Kylä-asiakasyhteisön kuluttajapaneelissa, johon vastasi 1 204 aikuista suomalaista. Lisäksi haastateltiin neljää ravintola-alan asiantuntijaa.

