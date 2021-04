Hampurilaissämpylöihin perunahiutaleet Saksasta ja vehnäjauhoistakin puolet ulkomaista – Leipomoyhtiö Vaasan perustelee tuontia sertifikaateilla

Vaasanin uudet Soft Bun -perunasämpylät leivotaan Suomessa, mutta suuri osa raaka-aineista on tuontitavaraa.

Vaasan Oy veikkaa perunasämpyläuutuuttaan burgerihifistelijöiden suosikiksi. Se sopii hyvin smash burgerin tekoon.

Leipomoyhtiö Vaasan Oy tuo tällä viikolla markkinoille Soft Bun -sämpylät, joissa haluttu pehmeys ja kuohkeus on saatu aikaan perunalla. Sämpylät on kehitelty Suomessa ja leivotaankin täällä yhtiön Vantaan leipomossa, mutta sämpylöihin käytettävä peruna tulee Saksasta.

Vaasan Oy kuuluu Lantmännen-konserniin. Tuoteryhmäpäällikkö Minna Lamberg perustelee tuontiperunan käyttöä Lantmännen-konsernin sertifiointivaatimuksilla. Lambergin mukaan myös pikaruokaketjut kysyvät samoja sertifikaatteja, ja suomalaisilta toimijoilta ne puuttuvat.

"Meillä on ProAgrian kanssa yhteinen perunahanke, mutta tähän lanseeraukseen ei saatu vielä sellaista raaka-ainetta, jolla tämä sertifikaatti olisi", Lamberg toteaa.

Peruna tulee leipomoon Saksasta perunahiutaleena, ja sitä on sämpylän raaka-aineista seitsemän prosenttia. Perunahiutaleitten ansiosta sämpylä muuttuu paahdettaessa ilmavan pehmeäksi ja helposti käsissä pidettäväksi.

Perunasämpylä leivotaan vehnäjauhoon, joka sekin on vain noin puoliksi suomalaista. Puolet vehnäjauhoista on EU-alkuperää. Lamberg ei osaa sanoa, onko tuonnissa kyse vehnän lajikkeesta vai prosessoinnista, mutta "vähintään kyse siinäkin on sertifikaateista".

