"Iso stressi tämä on ollut!" – Koronarajoitukset iskivät hanhifarmiin ja pakottivat suuriin muutoksiin

Virpi Rantalainen ajattelee, että ravintolasulku ei voi enää kestää kauan. "Tunnelin päässä on pakko olla jo valoa."

Jos pitäisi muistella, missä olit silloin, kun koronapandemia alkoi, niin Virpi Rantalainen kyllä muistaa sen loppuikänsä.

"Oli se hurjaa. Olin Helsingissä Gastro-messuilla, maistatin tuotteita ja seurasin kokkikisoja. Messujen piti kestää kolme päivää, mutta puolivälissä ne keskeytettiin. Siellä oli kyllä tosi hiljaista, kun osa tavarantoimittajista oli jäänyt pois ja asiakkaatkin olivat varovaisia", Rantalainen muistelee kahden vuoden takaisia tunnelmia messukeskuksessa.

"Päiviteltiin siellä, että mitähän tästä tulee, ja oli sellainen fiilis, että kyllä pikkujoulukausi varmaan on jo normaali. Että olisi ihan katastrofi, jos koko 2020 kausi menisi pieleen. No, nyt on jo kaksi kautta mennyt pieleen."

Virpi ja Antti Rantalainen pyörittävät Hauhalan Hanhifarmia Mikkelin Anttolassa. Yrityksen tärkeimpiä asiakkaita ovat olleet ravintolat, joten ravintolasulut ovat iskeneet suoraan heidän toimintaansa.

"Kun ravintolamyynti loppui kokonaan maaliskuussa 2020, tuotteita ei voinut sellaisenaan lähteä myymään kauppoihin. Onneksi pakasteilla on pitkät päiväykset, joten niitä on voitu myydä alennuksella. Tosin ensimmäinen kesä 2020 oli ravintoloissa vielä vaisu, mutta viime kesä oli hyvä täällä Saimaan alueella."

Virpi Rantalainen laski, että yrityksen myynti ravintoloille tippui kolmasosan vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019.

Kaikeksi onneksi Hanhifarmi oli juuri ennen koronaa saanut kanavia avatuksi myös vähittäiskauppaan. "Emme lähteneet ihan tyhjältä pöydältä. Ravintoloille myytäviä tuotteita ei ole pakattu sillä tavalla, että ne kelpaisivat kaupoille, joten oli onni, että meillä oli jo olemassa tuotesarja vähittäiskauppaan, missä oli pakkaukset rintafileelle ja kokonaiselle hanhelle. Lisättiin valikoimaan vielä hanhenkoipi."

Yrityksen tuotteita on nyt K- ja S-ryhmän kaupoissa. Rantalaiset ovat yrittäneet myös suoramyyntiä Reko-renkaissa ja pitäneet pop up -tapahtumia tilalla, mutta niistä koitui paljon lisätyötä, kun muutenkin tekemistä on paljon.

"Monenlaista on kokeiltu kahden vuoden aikana, mutta iso stressihän tämä on ollut. On pitänyt yhtäkkiä olla tuntosarvet pystyssä ja aukoa uusia myyntikanavia. Vuosi sitten päätettiin pienentää hanhenlihan tuotantomäärää kolmanneksella."

Sitä Virpi Rantalainen siunaa, että tuli liittyneeksi Facebookiin viitisen vuotta sitten. "Tässä tilanteessa siitä on ollut korvaamaton apu markkinoinnissa. Hanhifarmin sivuilla on jo 2 500 seuraajaa."

Vaikka Hanhifarmin tuotteita on nyt vähittäiskaupoissa, ei kauppojen hyllyille pääsy ole mikään läpihuutojuttu.

"Ennen kuin pääset tekemään tarjousta keskusliikkeelle, pitää olla tuotetiedot syötettynä Synkka-tuotetietojärjestelmään. Tuotteista pitää olla tuotekuvat, ja järjestelmään liittyminen ja tuotteiden syöttäminen sinne maksaa. Pakkauksissa pitää olla ravintosisällöt ja muut tuotetiedot ja niihinkin on tarvittu apua, joka maksaa", Rantalainen luettelee.

Hauhalan Hanhifarmi sai valtiolta väliaikaista koronatukea, mutta se on tarkoitettu vain kiinteisiin kustannuksiin, ei tämän tyyppisiin.

Hanhesta pitäisi saada kaikki palat myydyksi, ei vain rintafileet, joita menee mukavasti vähittäiskaupan kautta. Ravintola-asiakkaissa on Rantalaisen mukaan se hyvä puoli, että jos jonkun palan myynti laahaa, niin siitä voidaan tehdä tarjouksia ravintoloille, ja eri tyyppiset ravintolat käyttävät erilaisia osia: yksi ostaa hanhenmaksaa alkupaloihin, toinen reisipaloja burgereihin.

"Kauppojen kanssa on kankeampaa, mutta tosi hyvin meidät on otettu vastaan pääkonttoreissa, vaikka olemme vain tämmöinen pieni maatila, joka jalostaa itse tuotetta", Virpi Rantalainen kiittää.

"Maaliskuun loppuun mennessä pitäisi tehdä tarjoukset syksylle. Sitten jännitetään monta kuukautta, hyväksyykö kauppa ne, ja alkusyksyllä alkaa kuulla, minkä verran tavaraa menisi. Hintojakin pitäisi saada nostetuksi, koska kaikki kustannukset – rehut, lannoitteet, sähkö – ovat nousseet. Vielä pitäisi tietää, paljonko kustannukset nousevat vielä ensi kesänä."

Ravintolat joutuvat jälleen koko maassa sulkemaan ovensa kello 18, mikä tarkoittaa illallisravintoloille täyttä sulkua. Virpi Rantalainen jakaa ravintoloiden huolen.

"Meidän vanhat ravintola-asiakkaat ja keittiömestarit ovat olleet ihania, vaikka heilläkin on vaikeat ajat. Aina kun he ovat saaneet pitää ravintolaa auki, he ovat kysyneet, miten meillä menee ja onko jotain tuotetta, mitä pitäisi yrittää myydä enemmän. Ollaan oltu yhteisessä liemessä tässä."

