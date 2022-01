Ei maistu! – kasvipohjaisten tuotteiden suurin haaste on saada maku kohdalleen

Kari Salonen

Suomalaiset ovat muita pohjoismaalaisia innokkaampia kokeilemaan kasvipohjaisia tuotteita.

Yli kolmasosa suomalaisista kokee, että kasvipohjaiset tuotteet eivät maistu hyvältä. "Tässä meillä valmistajilla on tärkeä tehtävä. Jos haluamme nostaa kasvipohjaisten tuotteiden osuutta suomalaisten ruokavaliossa, maun pitää olla kohdallaan" Orkla Suomen viestintäjohtaja Nina Olin sanoo.

Orklan teettämässä Sustainable Life Barometer -kuluttajatutkimuksessa selvitettiin pohjoismaisten ja balttilaisten kuluttajien vastuullisuusasenteita. Tutkimuksessa oli 7 000 vastaajaa loka-marraskuussa 2021.

Yli puolet suomalaisista kuluttajista välttää ostamasta tuotteita yrityksiltä, joiden vastuullisuusprofiilin he kokevat heikoksi. Tulos eroaa selvästi muista Pohjoismaista, joissa keskimäärin joka kolmas vastaaja ilmoitti tekevänsä samoin.

Kuluttajien huoli luonnonkatastrofeista on kasvanut merkittävästi kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa yksi neljästä vastaajasta on huolissaan niistä, kun aiemmin huolestuneiden osuus oli viisi prosenttia.

”Myös huoli ilmastosta ja sen lämpenemisestä on Suomessa korkea. Lisäksi muovin määrä meressä puhuttaa Suomessa enemmän kuin muissa maissa”, toteaa tutkimuskonsultti Erik Horgmo Ipsos Resarch -yhtiöstä. Sen sijaan juomaveden laadusta suomalaisista vain harva on huolissaan.

Suomalaisista 65 prosenttia ilmoittaa suosivansa tuotteita, joilla on pienempi ilmastovaikutus. Osuus on suurin kaikista Pohjoismaista. Toisaalta 13 prosenttia sanoo, ettei halua miettiä ilmastoystävällisiä valintoja – luku on Pohjoismaista pienin.

Tuotteen ilmastovaikutusta ei monen mielestä ole helppo tunnistaa tai tietää. Suomalaisista peräti seitsemän kymmenestä sanoo, että tuotteen ilmastojälki on vaikea tunnistaa.

"Moni haluaa tehdä oikein, mutta ei ole helppoa olla vihreä", summaa Horgmo.

Tutkimuksesta ilmeni, että 41 prosenttia suomalaisista uskoo, että pienten yritysten ja tuottajien tuotteet ovat ilmastoystävällisempia kuin suurten. Osuus on huomattavasti suurempi kuin muissa Pohjoismaissa.

"Isojen täytyy todella todistaa olevansa ilmastoystävällisiä", Horgmo toteaa.

Suomalaiset ovat olleet innokkaimpia kasvipohjaisten tuotteiden kokeilijoita, mutta innokkuus on vähentynyt hieman viime vuodesta. Säännöllisimmin Suomessa ostetaan kasvipohjaista maitoa, kasvis- tai vegaanista valmisruokaa sekä kasvis- tai vegaanista pitsaa.

Kasvipohjaisten tuotteiden yleistymisen esteitä ovat maku, rakenne ja hinta.

Suomalaisista 73 prosenttia sanoo, että maku on tärkein peruste, kun ostaa kasvipohjaista ruokaa. Hinnan mainitsee 65 prosenttia ja rakenteen puolet.

"Useimmat eivät halua hypätä kyljyksistä kikherneisiin. He tykkäävät syödä pitsaa, tacoja, hampurilaisia, ja jos heille haluaa myydä uutta, sen täytyy maistua hyvältä ja 'normaalilta', jopa paremmalta, silloin menestyy", Horgmo pohtii.

Kotipizzan viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Antti Isokangas muistuttaa, että suuri osa ihmisistä ei tiedä, mikä on hiilidioksidiekvivalentti eikä välitäkään tietää.

"Tietoa ei pidä myöskään tyrkyttää, ja on vältettävä syyllistämistä. Ei heilutella sormia sille, joka joskus haluaa syödä kinkkupizzaa."

Lue myös:

Kiinnostaako kasvisruokavalio? – Ilman tietoa koostamisesta saatat aiheuttaa itsellesi jopa haittaa

S-marketissa kasviproteiinit lymyävät pekonit-kyltin alla – tuotesijoittelu hämmentää osaa kuluttajista, S-ryhmä lupaa parantaa kasvistuotteiden erottuvuutta

Kasviproteiini pyrkii sekasyöjien lautasille – valmistajat kaipaavat Suomeen kasviproteiinin jalostuslaitoksia ja tähtäävät myös vientiin

Suomalaiset ostavat yleisimmin kasvipohjaisia maitoja.