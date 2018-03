Vaasahiihto pahoitti ruotsalaisviljelijöiden mielen – Hiihtäjille tarjottiin vain kasvisruokaa

"Viljelijät ovat pirun vihaisia Vaasahiihdon järjestäjille", Ruotsin Taalainmaan tuottajien puheenjohtaja Martin Moraeus sanoo Expressen-lehdelle.

Syy ei ole vallan outo Suomessakaan käydylle keskustelulle: tarjolla oli vain lihatonta ruokaa. Niin on reitin varrella ollut ennenkin, mutta nyt hiihdon päätteeksikin oli kasvislasagnea.

"Ei se kasvislasagne sellaisenaan meitä harmita", Moraeus tarkentaa. "Se meitä harmittaa, miten sitä perusteltiin. Annettiin ymmärtää, että kaikki muu, mitä tuotamme, on väärin."

Vaasahiihdon järjestäjät mainostivat etukäteen, kuinka tapahtuman ruokavalinnat edistävät kestävää kehitystä ja pienentävät hiilijalanjälkeä.

"Käytännössä se tarkoittaa, että Vaasahiihto boikotoi tuotteita, joita hiihtoreitin varren viljelijät tuottavat. Se on petos niitä maanomistajia kohtaan, jotka joka vuosi mahdollistavat hiihdon järjestämisen", Moraeus kirjoittaa Facebookissa.

Vaasahiihdon toimitusjohtaja Eva-Lena Frick esitti pahoittelunsa Jordsbruksaktuellt-maatalouslehdessä.

"Monen mielestä Vaasahiihto otti kannan lähellä tuotettua lihaa vastaan. Se ei ollut tarkoituksemme. Tavoitteemme on tarjota paikallisia tuotteita ja palveluja siinä määrin kuin mahdollista."

Vaasahiihto, Vasaloppet, on vuosittain maaliskuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestettävä hiihtotapahtuma. Se hiihdetään Taalainmaalla välillä Berga–Mora. Pituutta on noin 90 kilometriä, joka hiihdetään enimmäkseen tasaisella tai loivaan alamäkeen. Ensimmäisen kerran 1922 hiihdetty Vaasahiihto on vanhin massahiihto ja osallistujamäärältään suurin.

Hiihto on saanut nimensä Ruotsin kuningaskunnan "isästä" Kustaa Vaasasta, joskin pohjana oleva tarina lienee hovikirjurin jälkikäteen sepittämä.

Kustaa Vaasa, silloinen Gustav Eriksson, yritti lietsoa Taalainmaan talonpoikia kapinaan Tanskaa vastaan 1520. Talonpojat kieltäytyivät, ja Gustav lähti tanskalaisia pakoon Norjaan. Talonpojat tulivat katumapäälle ja ehtivät hiihtää hänet kiinni. Paluumatka hiihdetään nyt Vaasahiihtona. Kuningas Kustaa Vaasasta tuli 1523.