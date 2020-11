Tämä pankki kutsuu tavallisetkin asuntokaupan osapuolet lasilliselle kuohuvaa Snellmanin muotokuvan eteen – "Kaupunkien kukoistus palaa koronan jälkeen"

Jarkko Sirkiä

Hypo toimii Helsingissä Bulevardilla. Aktiivinen asuntokeskustelija Juhana Brotherus kertoo toimineensa pankkialalla 13 vuotta ja olevansa pankkien pääekonomisteista virkaiältään kolmanneksi vanhin.

"Kaupungistuminen yllätti meidätkin."

Se on paljon sanottu, kun äänessä on kasvavien kaupunkien asuntolainoihin erikoistuneen Hypo-pankin pääekonomisti Juhana Brotherus.

Hypo, Brotherus ja toimitusjohtaja Ari Pauna ovat usein äänessä julkisuudessa, kun puhutaan asuntomarkkinoiden tilanteesta ja suunnasta. Viesti on heillä aina sama: vankka usko kaupunkeihin ja niiden kasvuun.

"Yllättämisellä" Brotherus viittasi Tampereen, Turun ja pääkaupunkiseudun imuun. Hypon tuoreessa markkinakatsauksessa todettiin jopa näin: "Kun edes globaali pandemia ei tuonut merkittävää muutosta kaupunkien voittokulkuun, niin kaupunkien kukoistuksen palatessa hintaerot repeävät entisestään."

Pankin näkemys on siis eri kuin yleinen tuntuma siitä, että ihmiset haluavat nyt väljemmille vesille.



Katsauksen kirjoitti Helsingissä asuva, pian 35-vuotias ekonomisti Brotherus, joka hallitsee isolla siivulla suomalaisen asuntokeskustelun ilmatilaa.

Mutta mihin tämä Hypon hehkutus kaupunkien kukoistukseen perustuu?

"Meidän näkemyksemme perustuu taloustieteelliseen tutkimukseen, jonka mukaan kaupungistuminen nostaa tuottavuutta, elintasoa ja työllisyyttä. Keväällä ajatukseni oli, että globaali pandemia painaisi pausea eli että koronan aikana kaupungistuminen jäätyisi hetkellisesti. Mutta nyt väestöluvut kertovat, että hiipumista viime vuodesta on yllättävän vähän", Brotherus sanoo ja mainitsee kaupunkien valtteina moninaiset palvelut ja laajat työmarkkinat.

"Jos tällaisissa suljetuissa oloissakaan virta ei ole vienyt toiseen suuntaan, uskon kaupungistumisen palaavan aikaisemmalle trendille, jos ja kun rokote päästää ihmiset piinasta."

Korona ei näy edes hinnoissa: ne ovat nousseet kaupunkien ruutukaava-alueilla.

"Tuntuu, että kotitaloudet ajattelevat, että kaupunkien syke palaa ja sinne halutaan. Vaikka tämä ei nyt näkyisi väkilukumittarissa, hinnoissa se näkyy."

Perusterve ekonomisti joutui keväällä koronan kouriin ja sairaalahoitoon itsekin mutta kertoo toipuneensa täysin.



Hypo on äänessä, koska julkisessa keskustelussa on Brotheruksen mukaan kaupungistumisen kohdalla tyhjiö ja koska pankin koko 60 hengen koneisto on valjastettu vain asuntomarkkinoiden parissa työskentelemiseen.

Hypo toimii ainoastaan asuntorahoituksessa eli tavallisissa asuntolainoissa ja taloyhtiöiden korjauslainoissa ja tekee sitä vain menestyvillä kaupunkiseuduilla.

Lainan myöntää itse asiassa Hypoteekkiyhdistys, jonka jäseneksi velallinen liittyy enintään liittymismaksulla.

Hypon osuus asuntolainoista on koko maassa prosentin luokkaa ja kaupungeissakin enimmillään 10 prosenttia, joten sen ääni on markkinaosuutta selvästi suurempi.

Asuntokauppoja juhlitaan Hypossa perinteisin menoin: osapuolet kutsutaan kilistelemään kuohuvaa Bulevardin-konttorin Snellman-saliin J.V.Snellmanin muotokuvan alle. Juhlallisuus toistuu päivittäin.

Suomen Hypoteekkiyhdistys perustettiin Haminassa yleisen maanviljelyskokouksen yhteydessä vuonna 1860, ja Snellman toimi sen toimitusjohtajana vuosina 1869–1881.



Erikoistumisensa ansiosta Hypo keksii myös uutta. Tunnettu ideatykki oli Paunan edeltäjä Matti Inha, joka kehitteli muun muassa käänteisen asuntolainan eli mahdollisuuden myydä asuntonsa pikkuhiljaa pankille. Kohteiksi kelpaavat tosin vain helposti myytävät asunnot.

Inhan ideoita ennen Hypoa olivat korkojen nimet prime ja helibor, jälkimmäinen Postipankin pääjohtajan Heli-sihteerin mukaan.

Hypolla ei ole kaikkia perinteisiä pankkipalveluja, mutta talletustilejä on, ja alaikäisten Baby- ja Teini-tilit tähtäävät nekin asuntokauppoihin. Vanhemmat voivat tehdä lahjoituksia ja nuori muuttaa tilinsä 18-vuotiaana ASP-tileiksi.

Kauppoihin kannustaa myös kasvukeskusten asuntotonttirahasto, joka suo mahdollisuuden lunastaa uudisrakennuksen tontista oman osuutensa silloin, kun haluaa. Brotheruksen mukaan malli on muita vuokratonttimalleja selvempi ja vakaampi.

Vakautta Hypo hokee muutenkin, sillä pankilla on oma lehmä ojassa. Sillä on erilaista kiinteistöomaisuutta pääkaupunkiseudulla, ja sitä hallinnoi Brotherus.

Isompi asia on kuitenkin tämä: Hypo ja muut pankit saavat enää vain noin puolet asuntolainaamiseen tarvitsemistaan rahoista ihmisten talletuksista ja puolet kansainvälisesti katetuista joukkolainoista. Kansainvälinen raha on edullista, koska Suomessa asuntoluototus on turvallista säntillisen lainanlyhennyksen vuoksi.

"Siksi pankit voivat antaa Suomessa lainaa Euroopan halvimmilla koroilla ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että markkina on vakaa ja että meihin luotetaan jatkossakin. Suomen hyvän maineen pitäisi olla kaikkien toimijoiden sydämenasia. Suomalainen tallettaja harvemmin kyselee, minkälaisiin lainoihin pankki laittaa rahat kiinni, mutta 500 miljoonan euron luotottaja kyselee hyvinkin tarkkaan. Jos hanat menevät kiinni, marginaalitaso on aivan erilainen."

Siksi Hypo varoittelee ylisuurista yhtiölainoista ja muistuttaa paikallispankkeja vastuusta lainanannossa, ettei tule luottotappioita. Jos arvoaan menettävien alueiden luototuksessa ei olla tarkkana, kolaus voi osua koko Suomen maineeseen.

Hypo ei kannata asuntojen romutuspalkkioita, vaan toivoo lisää asuntoja kaupunkeihin, vanhojen asuntojen vaihtavan omistajaa ja työvoiman liikkuvan.

"Hintojen repeäminen estetään riittävällä rakentamisella kaupungeissa. Viiden vuoden lyhennysvapaa uudiskohteissa on siellä liian pitkä, 6 tai 12 kuukautta riittäisi. Toisaalta valtiovarainministeriön linja nollasta kuukaudesta on liian tiukka, koska uuden yhtiön aloituksessa on erilaisia kommervenkkejä."

