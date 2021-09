Eurojackpotin kokoinen verotulo jäi saamatta Suomen valtiolta neljässä vuodessa – Finnwatch selvitti sähkönsiirtoyhtiö Carunan verosuunnittelua

Suomi on menettänyt sähkönsiirtoyhtiö Carunan verosuunnittelun takia 10 miljoonaa euroa verotuloja vuonna 2020, arvioi Finnwatchin uusi selvitys. Caruna viittaa "merkittävään verojalanjälkeensä" ja lainanottokykyyn.

Markku Pulkkinen

Sähkönsiirtoyhtiö Carunalla on Suomessa noin 700 000 asiakasta.

Vuosi sitten yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva Finnwatch paljasti suurimpien sähkönsiirtoyhtiöiden verovälttelyn maksaneen Suomelle 90 miljoonaa euroa vuosien 2015–2019 aikana. Tuoreen jatkoselvityksen perusteella tilanne ei näytä parantuneen.

“Verovälttely jatkuu niin kauan kunnes sen mahdollistava lainsäädäntö korjataan”, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen yhdistyksen kotisivulla.

Ongelmana ovat Finnwatchin mukaan elinkeinoverolakiin sisältyvät korkovähennysrajoitukset. Niiden tehtävänä on kitkeä yritysten ulkomaille suuntautuvaa voitonsiirtoa, mutta lukuisten heikkouksien vuoksi ne eivät estä tehokkaasti verovälttelyä.

Yksi korkovähennysrajoitusten keskeisimmistä ongelmista on tasevapautukseksi kutsuttu poikkeussäännös, jonka nojalla yritys voi vapautua kokonaan korkovähennysrajoituksilta. Finnwatchin mukaan tuoreesta artikkelista selviää, että Caruna hyödyntää edelleen tätä lainsäädännön aukkoa.

Tasevapautuksen nojalla Caruna saa vähennettyä verotuksessa sen omistajille maksettavat korot, jotka yltävät vuositasolla kymmeniin miljooniin euroihin. Korkoihin perustuvalla verosuunnittelulla yhtiö siirtää voitot veroparatiisina tunnettuun Hollantiin, minimoiden näin Suomeen maksettavan yhteisöveron.

Finnwatchin arvion mukaan tasevapautus on aiheuttanut Suomelle pelkästään Carunan kohdalla 10 miljoonan euron veromenetykset vuonna 2020.

“Hallitus on luvannut toimia korkovähennysrajoitusten korjaamiseksi. Budjettiriihessä on korkea aika lunastaa nämä lupaukset ja korjata korkovähennysrajoitusten ilmeisimmät ongelmat: tasevapautus ja liian korkealle asetetut ylärajat”, sanoo Hietanen.

Carunan lisäksi Finnwatchin selvityksessä tarkastellaan Elenian rahoitusjärjestelyjä. Elenian operatiiviset yhtiöt ovat luopuneet aiemmin verosuunnittelussa käytetyistä konsernin sisäisistä lainoista, mutta konsernissa tehtyjen mittavien yritysjärjestelyjen seurauksena Elenialla on entistä laajemmat mahdollisuudet hyödyntää korkovähennysrajoitusten heikkouksia tulevaisuudessa.

"Tasevapautussääntö mahdollistaa pääomavaltaisten toimialojen lainanottokyvyn. Sähkönjakelu on erittäin pääomavaltainen toimiala, ja Caruna on investoinut vuosina 2014–2020 suomalaisen sähköverkon uusimiseen ja vahvistamiseen lähes 1,5 miljardia euroa. Jatkamme verkon uudistamista myös tulevina vuosina, jotta varmistamme asiakkaillemme sujuvan sähkönsaannin riippumatta siitä, missä he asuvat tai missä yritykset toimivat", Carunan varatoimitus- ja talousjohtaja Jyrki Tammivuori sanoo tiedotteessa.

Caruna pitää verojalanjälkeään Suomessa merkittävänä, koska yhtiö maksaa kaikki veronsa Suomeen.

"Meille on myös tärkeää, että työllistämme rakentamisen ammattilaisia ja muita kumppaneitamme eri puolilla Suomea. Caruna on suurin yhteisöveronmaksaja Suomen kaikista 77 sähkönjakeluyhtiöstä", Tammivuori korostaa.

Sähkönsiirtoyhtiö Carunan liikevaihto vuonna 2020 oli 475,3 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 35 miljoonaa euroa ja investoinnit 143,2 miljoonaa euroa. Yhtiö maksoi tilikauden tuloksestaan yhteisöveroa 10,7 miljoonaa euroa.

Artikkelia on täydennetty Carunan kommenteilla klo 10.50.

