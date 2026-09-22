Järviruokoa testataan Kouvolassa meluaitoihin, maavalumien estoon ja leikkikentilleKouvola haluaa hyödyntää alueen vesistöissä ja hulevesiä keräävissä kosteikoissa kasvavaa järviruokoa.
Kouvolassa kokeillaan, miten talvella kerätty järviruoko sopii kaupunkiympäristön ratkaisuihin.
Ympäristöministeriön rahoittamassa Rakibio-hankkeessa on kokeiltu muun muassa järviruo'osta valmistettuja meluaitoja, eroosiosuojauksessa käytettäviä ruokotuubeja sekä ruokosilppua leikkikenttien turva-alustana.
Ruoko on peräisin alueen vesi- ja viheralueilta.
Kokeiluissa kerätään kokemuksia materiaalien toimivuudesta, kestävyydestä ja soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Mittauksissa on huomattu, että 30 senttimetrin paksuinen ruokomeluaita vaimentaa ääntä 16 desibeliä. Aita blokkaa etenkin matalia ja korkeita taajuuksia.
Testialueella kokeillaan myös ruokovarjoa, jollaisia voitaisiin käyttää rakenteissa ja julkisessa ympäristössä.
Ojien varsille on asennettu kookosverkosta ja ruokosilpusta valmistettuja ruokotuubeja sitomaan maamassoja ja estämään eroosiota.
Lisäksi kahdella kouvolalaisella leikkikentällä testataan ruokosilppua turva-alustan pehmikkeenä.
Ruokosilpulla on erinomainen iskunvaimennuskyky, joka säilyy, vaikka silppu painuu ja tiivistyy käytössä.
Allergia-, iho- ja astmaliitto suosittelee ruokosilpun käyttämistä leikkipaikoilla, koska se altistaa lapsia hyville mikrobeille ja parantaa siten immuunijärjestelmää.Artikkelin aiheet
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