Turvealan romutuspalkkiot säilyvät

Markku Vuorikari

Turvetuotantokaluston romutustuesta luopumista harkittiin työ- ja elinkeinoministeriössä tällä viikolla. Romutuspalkkio päätettiin säilyttää. Kuvituskuva.

Turvetuotantokaluston romutustuesta vuosille 2022–2024 ei luovuta. Asiasta kertoo MT:lle työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Petri Hirvonen.

"Turvealan näkymä on sellainen, että tuskinpa energiaturpeen käyttö nyt palautuu lähellekään sitä tasoa, mitä se oli vuosikausia sitten. Siksi olisi ollut kohtuutonta perua romutustuki sellaisten toimijoiden osalta, jotka eivät sitä ole vielä ehtineet hyödyntää", Hirvonen toteaa.

"Huoltovarmuuden kannalta riittävä määrä turvetta kyetään kuitenkin nostamaan ensi kesänäkin."

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi MT:lle tiistaina varmistavansa tavalla tai toisella, että turvetta nostetaan Suomessa myös tulevina kesinä."

"Tilanne Euroopassa on nyt sellainen, että keskityn täysillä siihen, että ensi talvena Suomessa tuvat ovat lämpimänä ja lamput palavat. Huoltovarmuudesta on huolehdittava, ja minun kontollani ovat energia-asiat. Turve on keskeinen osa Suomen huoltovarmuutta", Lintilä toteaa.

