Ukrainan sota aiheutti kiinteistömarkkinoilla shokkiefektin – "Mökkikaupassa odotetaan jopa 25 prosentin laskua"

Jarmo Hankivaara

Mökkien myynti notkahti alkuvuonna roimasti, ja samalla hintaerot eri maakuntien välillä eriytyvät samaan tapaan kuin asuntomarkkinoilla.

Ukrainan sodan uskotaan vähentävän tuntuvasti mökkien myyntiä tänä vuonna. Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen kertoo, että vapaa-asuntojen kauppamäärät ovat tippuneet tammi–helmikuun aikana 22,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Luku perustuu kiinteistönvälittäjien pitämään tilastoon.

"Ennustan, että mökkikauppoja tehdään tänä vuonna jopa lähemmäs 25 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna", hän toteaa.

Rantanen puhuu Ukrainan sodan aiheuttamasta "shokkiefektistä" kiinteistömarkkinoilla. Myös asuntokaupat ovat vähentyneet 9,3 prosenttia edellisvuodesta.

Muutos on merkittävä, sillä vielä alkuvuonna Suomen Kiinteistönvälittäjät (SKVL) ennakoi asuntomarkkinaennusteessaan, että alkaneesta vuodesta on tulossa taas vilkas kaupankäyntivuosi. Lue lisää tästä.

Pitkällä aikavälillä mökkikaupassa ollaan yhä mukavissa kauppamäärissä, sillä korona sai keväällä 2020 kaupan roihahtamaan. Pudotus tuntuu tuosta syystä erityisen rajulta.

Koronan iskettyä kaupaksi kävivät mökit roimasti kauempana kotia kuin aiemmin. Mökkimatkan kipurajana on totuttu pitämään parin tunnin automatkaa, mutta silloin rajasta joustettiin. Nyt kipuraja liikkuu pikemminkin toiseen suuntaan energian kallistumisen vuoksi.

Rantanen arvelee, että osa heräteostoksina hankituista mökeistä palautuu takaisin myyntiin ja osaa käytetään eri lailla kuin ennen.

"Saattaa olla, ettei mökille enää ajella joka viikonloppu, vaan sen sijaan siellä vietetään pitkiä viikonloppuja tai viikko kerrallaan. Inflaation nousun myötä mökin ylläpitokin kallistuu valitettavasti selvästi."

Mökkikaupan ja asuntokaupan eriytyminen on ollut nähtävissä jo pidempään. Kauppa on käynyt lähellä kasvukeskuksia, mutta muualla maassa on rauhallisempaa. Ilmiöstä kerrotaan lisää tässä.

Kauppamäärät ovat laskeneet vuodentakaisesta erityisen paljon Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa – toisaalta näillä alueilla on tällä hetkellä pulaa myytävästä, mikä johtuu juuri koronan aiheuttaman mökkibuumin ennätyksellisistä kauppamääristä.

Alkuvuoden aikana mökkikauppa on vetänyt viime vuotta paremmin Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Satakunnassa.

Rantanen on kuitenkin toiveikas, että kiinteistömarkkinat saattaisivat lähteä uuteen lentoon kesällä, jos Ukrainan sota ei laajene.

"Maalis-, huhtikuusta ja toukokuusta voi tulla hyvin hiljaisia sekä asuntokaupassa että mökkikaupassa Suomessa."

