Ministeri Mika Lintilä ei lämpene Ritakallion myyntiehdotukselle: Valtio ei myy kurssien mukaan

Valtiolla on osassa yhtiöitään sellaisia strategisia tavoitteita, että osakkeiden myynti riippuu enemmän niistä kuin päivän pörssikursseista, valtion omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo.

OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio on aiemmin MT:n haastattelussa ehdottanut, että valtion kannattaisi myydä valtionyhtiöiden osakkeita, kun pörssikurssit ovat korkealla, ja maksaa pois lainaa ennen kuin korot alkavat nousta.

Valtion omistusten arvo pörssiyhtiöissä on 24 miljardia euroa. Suurimmat ovat Neste ja Fortum, molempien arvo on 7 miljardia euroa. Valtion Fortumin vähimmäisomistuksen määrä on 50,1 prosenttia ja Nesteen 33,4 prosenttia, molemmista valtio omistaa nyt noin puolet.

Lintilän mukaan omistuksen muutokset käsitellään aina yhtiökohtaisesti.

"Valtio ei toimi siten, että päätöksiä tehdään vain hinnan mukaan, vaan kustakin yhtiöstä tehdään aina kokonaisarvio. Jos päädytään myyntiin, yhtiöitä tai niiden osia voidaan periaatelinjausten mukaisesti myydä."

Valtion operatiivisista osakkeista vastaa Solidium, joka hallinnoi 12 pörssiyhtiön osakkeita arvoltaan noin 8 miljardia euroa.

Solidiumin toimitusjohtajan Antti Mäkisen mukaan yhtiö noudattaa hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimiohjetta vuodelta 2016. Sen mukaan yhtiön pääomaan ei kosketa ja osingot siirretään suoraan valtion käyttöön.

Solidiumin suurimmat yhtiöt ovat Sampo, Stora Enso ja Nokia, jonka osakkeita Solidium hankki muutama viikko sitten. Yhtiö on myynyt Teliaa ja Sampoa.

Mäkinen on samaa mieltä Ritakallion kanssa siitä, että kurssien lasku on edessä jossakin vaiheessa. "Sitä on ennusteltu jo vuosikausia."

Osakkeille on kuitenkin tässä tilanteessa Mäkisen mukaan hyvin vaikea löytää hyvää vaihtoehtoa, kun korot ovat lähellä nollaa tai jopa miinusmerkkisiä.

Solidium on tilittänyt valtiolle 9 vuoden aikana 5 miljardia euroa osinkoina ja samaan aikaan omistuksen määrä on noussut 5,5 miljardista 8 miljardiin euroon.

Mäkinen myöntää kuitenkin, ettei mennyt kehitys ole tae tulevasta.

Kurssit voivat laskea esimerkiksi kauppasodan vuoksi. Mäkisen mukaan tälläkin asialla on kaksi puolta. Solidiumilla on SSAB:n sekä Outokummun osakkeita, jotka ovat vaarassa terästullien vuoksi. Molemmilla yhtiöillä on kuitenkin tehtaita Yhdysvalloissa, joten ne osaltaan hyötyisivät tulleista.

Elinkeinoministeriössä arvioidaan, että esimerkiksi äskettäin tehty Altian pörssilistaus onnistui hyvin ja yhtiö sai varoja toimintansa kehittämiseen. Valtio pysyi yhtiön suuromistajana noin 34 prosentin osuudella.

Valtio on perustanut tämän hallituksen aikana uusia valtionyhtiöitä, muun muassa Terrafamen, Finnpron ja Balticconnectorin, joka on Suomen ja Viron välisen kaasuputken hallitsijayhtiö.