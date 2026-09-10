Taksien rekisterikilpiin tulee muutos vuodenvaihteessaTaksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus antoi torstaina asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä.
Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Värin valinnassa on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan huomioitu erityisesti erottuvuus, saavutettavuus ja poliisin kenttävalvonnan tarpeet.
Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa, samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa.
Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa. Kaikkiin takseihin pitää asentaa taksamittari 1. helmikuuta mennessä. Taksiluvan saamisen ehtoja ja kuljettajien koulutusvaatimuksia on tiukennettu syyskuun alusta lähtien.Artikkelin aiheet
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