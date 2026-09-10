Viikonlopuksi poutaisempaa säätä – lämpötilat pysyvät tavanomaisissa lukemissaSyksyn eteneminen näkyy etenkin öissä, vaikka päivälämpötilat pysyvät edelleen alkusyksyisen lämpiminä. Tänä vuonna syyskuussa ei ole mitattu yhtäkään hellepäivää, eikä tähän ole odotettavissa muutosta.
Tiistaista alkaen sateita on saatu laajalti koko Suomessa. Ainoastaan Lapissa viime päivät ovat olleet poutaisia ja melko aurinkoisiakin. Useimmilla havaintoasemilla maan keskiosassa on vielä tänään torstaina satanut yli 20 millimetriä päivän aikana.
Sateisten päivien jälkeen sää muuttuu viikonlopuksi poutaisemmaksi, sillä perjantaina laaja matalapaineen alue siirtyy Suomen itäpuolelle. Heikkoja ja hajanaisia sateita saadaan kuitenkin edelleen paikoin.
Lämpötilan osalta ollaan jo pitkään oltu tavanomaisissa lukemissa. Päivälämpötilat ovat yleisesti 10 ja 18 asteen välillä pilvisyydestä riippuen. Tulevina öinä lämpötilat paikoin viilenevät edellisistä öistä vähäisemmän pilvisyyden vuoksi. Yöpakkaset rajoittuvat Lappiin, mutta myös etelämpänä voidaan mitata hallaa.
Syyskuussa ei ole toistaiseksi ollut yhtäkään hellepäivää. Keskimäärin syyskuussa mitataan hellettä yhtenä päivänä. Kuitenkin edellisinä vuosina syyskuut ovat olleet melko lämpimiä. Viime vuoden syyskuussa mitattiin neljä hellepäivää, kun taas vuonna 2024 niitä oli jopa kahdeksan.
Lämpötilassa ei ole lähiaikoina tapahtumassa suuria muutoksia. Hellelukemien todennäköisyys enää tälle vuodelle on hyvin pieni. Tämän hetkisen ennusteen mukaan myös 20 asteen lämpötilat näyttävät olevan melko tiukassa tällä hetkellä.Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologiTästä pääset MT:n sääpalveluunArtikkelin aiheet
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