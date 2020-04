Ruotsissa turvaudutaan kananlantaan vappujuhlinnan hillitsemiseksi – Linköpingissä puistoon levitetään haisevaa lannoitetta

Tukholmalaiset viettävät lämmintä kevätpäivää pääkaupungissa 22. huhtikuuta. Arkistokuva. LEHTIKUVA / AFP

Ruotsalaisten matkustaminen tai ainakin liikkuminen paikasta toiseen näyttää olevan lisääntymässä. Matkapuhelinoperaattori Telian keräämien verkkopaikannustietojen mukaan viime viikolla liikkuminen lisääntyi keskimäärin kymmenen prosenttia edeltävään viikkoon verrattuna. Vain yhdessä läänissä ihmiset pysyivät hiukan aiempaa enemmän aloillaan.

"Liikkuminen vähentyi voimakkaasti maaliskuussa ja pysyi alhaisella tasolla, mutta nyt tilanne kehittyy jälleen ylöspäin. Matkojen määrässä on melko suuri muutos, ja vaikuttaa siltä, että käyttäytyminen on muuttunut", sanoo Kristofer Ågren Telialta.

Syitä muutokseen on vaikea varmuudella sanoa. Seuranta rekisteröi yli 500 metrin pituisen liikkumisen. Ågrenin mukaan esimerkiksi Tukholman alueella vaikuttaa siltä, että yhä useampi on palannut etätöistä jälleen työpaikalle.

Etelä-Ruotsin Skånessa ihmiset liikkuvat paikasta toiseen jo lähes yhtä paljon kuin helmikuun alussa.

Ruotsissa terveysviranomaiset ovat monen muun maan tapaan kehottaneet kansalaisia välttämään matkustamista ja sosiaalisia kontakteja.

Ruotsissa Linköpingin kaupunki seuraa Lundin esimerkkiä ehkäistäkseen ennalta vapunjuhlijoiden kokoontumisen suosittuun puistoon.

Kaupunginjohtaja Muharrem Demirok kertoi eilen Ruotsin televisiolle luopuneensa aiemmasta ajatuksesta Trädgårdsföreningen-puiston nurmikentän kyntämisestä. Sen sijaan puistoon levitetään voimakkaasti tuoksahtavaa kananlantaa sisältävää lannoitetta koronarajoitusten noudattamisen edistämiseksi.

"Jos vaikuttaa siltä, että juhlijat siirtyvät muihin puistoihin, teemme saman myös siellä", Demirok varoittaa.

Hän kertoi keskiviikon kuluneen paljolti tarvittavan lannoitteen keräämisessä. Trädgårdsföreningen-puistossa on myös esiintymislava, joka lattia aiotaan varmuuden vuoksi öljytä kokoontumisen estämiseksi sinne, Demirok kertoo.

Espanjassa vuorokauden aikana rekisteröityjen koronaepidemiaan kuolleiden määrä on pudonnut alle 300:aan. Elisen jälkeen uusia kuolemantapauksia on kirjattu 268 kappaletta. Lisäys on maan alhaisin yli kuukauteen.

Koko epidemian aikana Espanjassa on kuollut covid-19-tautiin jo 24 543 ihmistä. Suhteessa väkilukuun kuolleita on Worldometerin mukaan ollut Espanjassa eniten Belgian jälkeen, jos pikkuvaltioita Andorraa ja San Marinoa ei huomioida.