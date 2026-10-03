Lauantain aikana sateita on tullut eri puolilla maata, kaikista eniten maan pohjoisosassa. Yöllä maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, Lapissa tulee vähäisiä sateita.

Sunnuntaiaamuksi seuraava sadealue saapuu lännestä ja hajanaisia sateita tulee koko maassa, tällä kertaa eniten maan etelä- ja keskiosassa. Sateiden jälkipuolella on hetkellisesti poutaisempaa ja selkeämpää sunnuntaipäivästä aina maanantaiaamuun. Sunnuntain päivälämpötilat ovat 9 ja 15 asteen välillä.

Maanantaiyönä pilvisyys rakoilee ja hallaa voi esiintyä etelää myöten. Maanantaipäiväksi pilvisyys runsastuu ja seuraava hajanainen sadealue liikkuu Suomen yli lännestä itään.

Päivällä voi paikoin esiintyä sumuakin ja lämpötilat ovat sunnuntain kanssa samoissa lukemissa.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Maanantai-iltana maan pohjoisosaan saapuu lännestä selvästi edellisiä voimakkaampi sadealue, jonka sateet leviävät yöksi maan keskiosaan asti. Etelässä sateet jäävät hajanaisemmiksi.

Sadealueen liikkuessa Suomen poikki tuuli alkaa voimistua. Tiistaipäivällä on jo laajalti poutaista, mutta tuuli on puuskaista koko maassa. Kovia lännenpuoleisia puuskia tulee koko maassa Lappia lukuun ottamatta, maan länsiosassa voidaan puuskissa mennä jopa myrskylukemiin.

Tiistain päivälämpötila on laajalti 10 ja 16 asteen välillä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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