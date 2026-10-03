Pääministeri muistutti kuulijoitaan siitä, kuinka paljon hallitus ylipäänsä pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja puoluesihteeri Maggie Keskinen puoluevaltuuston kokouksessa. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja puoluesihteeri Maggie Keskinen puoluevaltuuston kokouksessa. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa lauantaina kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan Pikkuparlamentissa.

Orpo sanoi toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana.

Voimme jonkin verran helpottaa tilannetta. Petteri Orpo

Orpo peräänkuulutti realismia ja toppuutteli odotuksia siitä, kuinka paljon hallitus ylipäänsä pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat.

Orpo korosti, että polttoaineiden hinnannousu johtuu ennen kaikkea hallituksesta riippumattomista seikoista, erityisesti Hormuzinsalmen tilanteesta ja osittain myös Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.

”Voimme jonkin verran helpottaa tilannetta, ja niitä ratkaisuja me haemme”, Orpo kuitenkin totesi.

Miten joku siitä voi jo lipsua? Petteri Orpo

Orpo totesi puheessaan, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa.

Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8–11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.

Orpon mukaan puolueen kanta velkajarruun on jyrkkä, koska siitä lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas merkitsisi korkomenojen kasvua.

Orpo hämmästeli, miten jotkin puolueet ovat lähteneet pois sopimuksesta.

”Minä ainakin lähdin siitä, että kun teimme tämän päätöksen eduskunnassa, se on täyttä totta. Miten joku siitä voi jo lipsua?”

Kokoomus julkaisi keskiviikkona talousohjelmansa sisällön. Jarrua velalle -nimetty ohjelma keskittyy ensisijaisesti velkajarrusopimuksen vaatimiin sopeutuksiin. Lauantaina kokoomus käynnisti optimismikampanjan.

Orpo käsitteli puheessaan myös muun muassa turvallisuutta ja talouskasvua sekä listasi hallituksen onnistumisia.

Tiedän, että parhaansa ovat varmasti yrittäneet. Petteri Orpo

Puheen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa Orpolta kysyttiin myös viime päivinä puhuttaneista, kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä epäilyistä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kertoi torstaina, että huomattavan monen kansanedustajan kotiin on epäilyjen mukaan tunkeuduttu.

”Kyse on demokratian ytimestä, ja tämä on hyvin vakava kysymys. Siksi tämä ei ole pelkästään enää eduskunnan asia, vaan laajemmin suomalaisen yhteiskunnan kansalliseen turvallisuuteen liittyvä kysymys”, Orpo sanoi.

Orpo ei suostunut pääministerinä arvioimaan eduskunnan toimintaa tai sitä, olisiko jotain voitu tehdä paremmin.

Tiedottaminen on ollut haaste, Orpo kuittasi.

”Tiedän, että parhaansa ovat varmasti yrittäneet”, hän lisäsi.

Orpo oli edelleen niukkasanainen tapauksen yksityiskohdista ja korosti, että tutkinta on kesken. Aiemmin Orpo on kommentoinut, että taustalla voi hyvinkin mahdollisesti olla vieraan vallan vaikuttamista.

”Toimintatapa viittaa joihinkin aiemmin nähtyihin toimintatapoihin”, Orpo sanoi lauantaina.

Perjantaina Orpo tapasi turvallisuusviranomaisia. Orpon mukaan hänen saamansa katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja.