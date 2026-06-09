USU-gallup: Tyytymättömyys Orpon hallitukseen kasvanut Naisista selvästi useampi kuin miehistä katsoo hallituksen onnistuneen huonosti.

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Tyytymättömyys pääministeri Petter Orpon hallitukseen on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Tyytymättömyys Petteri Orpon (kok.) hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo.

Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71 prosenttia arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Neljä prosenttia ei ottanut asiaan kantaa.

Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Vuosi sitten 68 prosenttia arvioi hallituksen onnistuneen huonosti ja 28 prosenttia hyvin.

Naiset ovat gallupin perusteella miehiä tyytymättömämpiä hallitukseen. Naisista 17 prosenttia arvioi hallituksen onnistuneen vähintään melko hyvin. Miehillä vastaava osuus on 33 prosenttia. Uutissuomalaisen mukaan alle 45-vuotiaista yli puolet on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut erittäin huonosti.

Hallituspuolueista kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajien selvä enemmistö pitää hallituksen toimintaa onnistuneena. Tyytymättömimpiä hallitukseen ovat oppositiossa olevien vasemmistoliiton ja SDP:n kannattajat, joista lähes kaikki sanovat hallituksen onnistuneen erittäin huonosti.

Uutissuomalaisen haastattelema politiikan tutkija Juha ­Ylisalo Turun yliopistosta sanoo, että hallituksen saamia arvioita painaa alaspäin ennen kaikkea Suomen heikko talouskehitys.

Iro Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.