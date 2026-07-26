Ranskassa ja Espanjassa jo yli 300 000 ihmistä määrätty evakkoon maastopalojen takia Viranomaiset varoittivat ennakkoon, että sunnuntain vastaisesta yöstä oli tulossa haastava.

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Ranskan lounaisosassa Bordeaux'n kaupungin lähettyvillä roihuavien maastopalojen alta on määrätty evakkoon yli 250 000 ihmistä. AFP/LEHTIKUVA.

Ranskassa ja Espanjassa on annettu lisää evakuointimääräyksiä maastopalojen takia. Yhteensä yli 300 000 ihmistä on määrätty kodeistaan evakkoon molemmissa maissa.

Ranskan lounaisosassa Bordeaux'n kaupungin lähettyvillä roihuavien maastopalojen alta määrättiin evakkoon yli 50 000 ihmistä lisää myöhään lauantaina. Alueelta on evakuoitu kaikkiaan jo yli 200 000 ihmistä.

Espanjassa ihmisiä määrättiin evakkoon Madridin eteläpuolella Toledon alueella, jossa julistettiin lauantaina hätätila maastopalojen vuoksi. Ainakin kahdeksan kuntaa sai evakuointimääräyksen myöhään lauantai-iltana.

Espanjan sisäministeriö kertoi aiemmin, että maastopalojen takia on evakuoitu ainakin 60 000 ihmistä.

Palot osin hallitsemattomia

Sekä Ranskan että Espanjan viranomaiset varoittivat ennakkoon, että sunnuntain vastaisesta yöstä oli tulossa haastava. Vielä lauantaina oltiin toiveikkaita siitä, että joidenkin palojen voimakkuus olisi laantunut, mutta maastopalot ovat jatkaneet roihuamistaan ja osin voimistuneet.

Ranskan alueellisen palopäällikön mukaan palo on hallitsematon ja liekit ovat aiheuttaneet omia tuulenpyörteitä.

Espanjan sisäministeri Fernando Grande-Marlaska kommentoi lauantai-iltana, että tilanne on hyvin haastava ja tuulenpuuskien odotetaan työntävän paloa etelään.

Molemmat maat ovat saaneet EU:lta sammutuskoneita käyttöön muista EU-maista.

Ranskan ja Espanjan palot ovat edenneet nopeasti, kun olosuhteet maastopaloille olivat heikentyneet peräkkäisten helleaaltojen jälkeen. Helleaaltoja on nähty toukokuusta lähtien.

Tutkijoiden mukaan ilmaston lämpeneminen lisää kuivuutta ja sään ääri-ilmiöiden esiintymistä. Eurooppa on nopeimmin lämpenevä maanosa ilmastonmuutoksen vuoksi.