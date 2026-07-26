Pieni karhu seikkaili yöaikaan Harjavallan keskustassa Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.

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Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille, poliisi kertoi. Kuvan karhu liikkui Kuhmon rajavyöhykkeellä kesällä 2022. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

Harjavallan keskustaan Satakunnassa eksyi sunnuntain vastaisena yönä pieni karhu, kertoi Lounais-Suomen poliisi.

Poliisi sai karhusta yön aikana kaksi ilmoitusta, minkä jälkeen poliisi oli turvaamassa tilannetta ja karkottamassa karhua. Poliisi oli myös yhteydessä suurriistavirka-apuun. Karhusta ei enää tullut yöllä havaintoja. Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille, poliisi kertoi.

Karhuhavainnot vahvistettiin oikeaksi sivullisen kuvaamasta tallenteesta.

Poliisi painottaa, että karhuja ei tule lähestyä ja taajama-alueella liikkuvista karhuista on syytä ilmoittaa hätäkeskukseen.

Taajamaan eksyneet nuoret karhut saattavat käyttäytyä lajilleen epätyypillisesti ja metsäisten vaistojensa varassa. Karhut voivat eksyä taajama-alueelle esimerkiksi helpon ravinnon perässä.