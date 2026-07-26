EU haluaa hillitä netissä tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä – muun muassa Whatsapp saa jatkossa analysoida kaikkien viestejä Viestintävälineillä on lupa lukea ja analysoida käyttäjien viestejä, jotta lapsiin netissä kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö saataisiin kuriin.

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Viestintävälineet saavat jatkossa etsiä viestintävälineistä merkkejä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Turvallisuus Anniina Jokinen

Euroopan parlamentti hyväksyi heinäkuun alussa ehdotuksen, joka pyrkii vähentämään netissä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä.

Viestintävälineet saavat jatkossa etsiä viestintävälineistä merkkejä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Viestintävälineitä ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat ja pikaviestipalvelut, kuten Whatsapp ja Signal. Salattuja viestejä ei parlamentin kannan mukaan edelleenkään saa lukea.

Muun muassa eurooppalaisten digioikeuksia puolustava järjestö EDRi on kritisoinut viestien seurantaa. Järjestön mukaan viestien lähettämisessä on aina olemassa se riski, että vähääkään intiimit viestit, kuvat ja videot päätyvät hallinnollisen instituution käsiin.

EDRi muistuttaa, että teknologia voi pettää. Sen seurauksena voi tulla syytetyksi lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, vaikka ei olisi tehnyt mitään väärää.

Järjestöä edustava Simeon de Brouwer totesi Euronewsille, että viestien lukeminen on digioikeuksien rikkomista ja vastoin EU:n perusarvoja.

”Se antaa yrityksille ja pääasiassa amerikkalaisille yrityksille luvan käydä läpi kaikki lähettämämme sähköpostit, kuvat ja videot, ja raportoida ne amerikkalaiseen keskukseen, josta ne raportoidaan EU:n lainvalvonnalle”, de Brouwer sanoi.

”Seurannan rajaaminen aiemmin tunnistettuihin seksuaalisen hyväksikäytön sisältöihin ja havaittuihin sisältöihin on sekä tarpeellista että oikeutettua.” Birgit Sippel

Euroopan parlamentissa asiaa laajasti kannattanut keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä sanoo, että EU:ssa ei olla kiinnostuneita valvomaan ihmisten viestintää, vaan tarkoituksena on suojella lapsia.

Toinen viestien seurantaa laajasti kannattanut ryhmä on sosiaalidemokraattinen S&D. Ryhmän saksalainen raportööri Birgit Sippel toteaa, että meillä on velvollisuus nostaa esiin netissä tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja samalla suojella kaikkien oikeuksia.

”Väliaikainen poikkeuslupa on tiukasti rajattu niin, että se antaa palveluntarjoajille luvan jatkaa vapaaehtoista seurantaa tiettyjen ehtojen sisällä. Samaan aikaan poikkeusluvan on mahdollistettava salattujen viestien lähettäminen”, Sippel sanoo parlamentin tiedotteessa.

”Seurannan rajaaminen aiemmin tunnistettuihin seksuaalisen hyväksikäytön sisältöihin ja havaittuihin sisältöihin on sekä tarpeellista että oikeutettua.”

Suomessa Pelastakaa lapset ry kertoi viime vuoden syyskuussa, että joka kolmas tyttö kohtaa aikuisten tekemää seksuaaliväkivaltaa verkossa.

Parlamentti äänesti kannastaan 9.7. Vaikka enemmistö, 314 meppiä, olisi kuopannut viestinnän seuraamisen, se meni läpi. Tässä vaiheessa päätöksentekoa kumoaminen olisi vaatinut parlamentin absoluuttisen enemmistön eli 360 mepin vastustuksen.

Suomalaisista vasemmistoliiton Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo, vihreiden Ville Niinistö ja Maria Ohisalo sekä perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen vastustivat lupaa lukea eurooppalaisten viestejä.

Kokoomuksen Mika Aaltola, Sirpa Pietikäinen ja Pekka Toveri, keskustan Elsi Katainen ja Katri Kulmuni, rkp:n Anna-Maja Henriksson sekä SDP:n Maria Guzenina ja Eero Heinäluoma kannattivat poikkeuslupaa viestinnän seuraamiseksi.

Aura Salla (kok.) ei ollut paikalla äänestyksessä.

EU-jäsenmailla on nyt kolme kuukautta aikaa hyväksyä parlamentin lisäykset, minkä jälkeen osapuolet neuvottelevat lain toimeenpanosta. Se on voimassa vuoteen 2028 saakka.