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Juuri nyt | Ruotsin maatalous harmaantuu vauhdilla – vain harvalle tilalle tiedossa jatkaja
Tilaajalle | Euroopan puut kuolevat ennen aikojaan – jopa ihanteelliset olosuhteet voivat lisätä riskejä ennenaikaiseen kuolemaan