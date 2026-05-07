Yle: SDP edelleen suosituin puolue, mutta kannatus laskiYlen mukaan SDP:n kannatus on laskenut niiden keskuudessa, jotka eivät äänestäneet lainkaan viime vaaleissa.
Suurin oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,7 prosentin kannatuksella, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski toista kuukautta peräkkäin.
Toisena tulee pääministeripuolue kokoomus, joka kiipesi huhtikuun mittaukseen verrattuna hivenen 17,6 prosenttiin.
Kolmantena jatkaa keskusta 14,2 prosentin kannatuksella. Perässä tulee perussuomalaiset, jota kannatti 13,9 prosenttia vastanneista.
Ylen viime mittauksessa huhtikuussa hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus oli koko vaalikauden pohjalukemissa. Nyt hallituspuolueiden tilanne on kohentunut.
Ylen mukaan SDP:n heikentynyttä tilannetta selittää niin sanotun nukkuvien puolueen kannatus, johon myös SDP:n kaula muihin puolueisiin osittain pohjautuu.
”Nyt SDP:n kannatus on laskenut hieman nukkuvien puolueessa, eli niiden keskuudessa, jotka viime vaaleissa eivät äänestäneet, mutta ilmoittivat nyt puoluekantansa”, kertoi Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja Ylelle.
Taloustutkimus haastatteli mittausta varten lähes 2 380:tä ihmistä. Haastattelut tehtiin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina ja nettipaneelissa huhti-toukokuussa.
