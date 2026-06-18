Hormuzinsalmi aukesi, mutta polttoaineen hinta ei hetkeen palaa sotaa edeltäviin lukuihin Liikenne Hormuzinsalmessa näytti vilkastuneen torstaina.

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Polttoaine on ollut viime kuukausina. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Ulkomaat STT

Vaikka Hormuzinsalmi on nyt auki, polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Lähi-idän sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio STT:lle.

Yhdysvaltain ja Iranin alustava rauhansopimus ja Hormuzinsalmen avaaminen saivat öljyn hinnan jyrkkään laskuun.

Tämä on näkynyt Suomessakin, kun polttoaineen hinnat ovat kuluneella viikolla kääntyneet osassa huoltoasemista laskuun. Se kuitenkin johtuu monilta osin markkinoiden psykologiasta ja reaktiosta alustavaan rauhansopimukseen, Kallio sanoo.

Sotaa edeltäviin hintoihin ei päästä vielä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Kallion arvio perustuu hänen keskusteluihinsa kotimaisten tukkumyyjien ja öljynjalostajien kanssa.

”Jalostamoilla on kalliimmalla hinnalla ostettua öljyä varastoissa, ja siitä pitää myös saada pumpulla jossain määrin käypä hinta”, Kallio kiteyttää.

Sotaa edeltäviin hintoihin ei päästä vielä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen.

Kallio korostaa, että moni muuttuja vaikuttaa siihen, päästäänkö vuoden lopussa Lähi-idän sotaa edeltäneisiin polttoaineen hintoihin.

Se vaatisi muun muassa öljyn hinnan pysymistä kutakuinkin tämänhetkisissä lukemissa. Esimerkiksi Brent-viitelaadun hinta oli torstaina iltapäivällä noin 78 dollaria barrelilta, mikä on halvin hinta sitten maaliskuun alun.

Yhdysvaltojen ja Israelin sotiessa Iranissa hinnat heiluivat sadan dollarin kummallakin puolen.

”Jos maailmanmarkkinahinta pysyy noin 75 dollarissa, loppuvuonna hinnat voisivat palata noin 1,8 euroon, mitä ne olivat vuoden alussa.”

Polttoaineen hinnat kipusivat keväällä kohisten, huomattavasti muita kuluttajahintoja nopeammin. Esimerkiksi diesel maksoi huhtikuussa 2,34 euroa litralta.

Keskeistä polttoaineen halpenemisen kannalta on myös se, että Yhdysvaltain ja Iranin solmima alustava rauhansopimus todella pitää.

”On jopa todennäköisempää, että Lähi-idässä alkaa uusia kriisejä, kuin että tästä alkaisi rauhallinen kausi”, Kallio sanoo.

Analytiikkayritys Kplerin mukaan viitisentoista LNG-alusta on päässyt kulkemaan salmen kautta sen jälkeen, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Kaikki alukset kuljettivat joko Qatarista tai Arabiemiraateista peräisin olevaa LNG:tä.

Liikenne Hormuzinsalmessa näytti vilkastuneen torstaina. Vaikutti myös siltä, että nesteytettyä maakaasua oli alkamassa jälleen kulkea Hormuzinsalmen läpi.

Meriliikennettä seuraavan Marine Traffic -sivuston mukaan Ranskan lipun alla purjehtiva LNG-säiliöalus Mraikh lähti torstaina Persianlahdelta Hormuzinsalmen kautta.

Analytiikkayritys Kplerin mukaan viitisentoista LNG-alusta on päässyt kulkemaan salmen kautta sen jälkeen, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Kaikki alukset kuljettivat joko Qatarista tai Arabiemiraateista peräisin olevaa LNG:tä.

”LNG-operaattorit ovat suhtautuneet salmen kautta kulkemiseen erittäin varovaisesti ottaen huomioon alusten suuren arvon ja globaalin LNG-laivaston suhteellisen rajallisen koon”, Kpler-yhtiön analyytikko Laura Page arvioi AFP:lle toukokuun alussa.

Iranin hallitus ilmoitti tiistaina Yhdysvaltojen lopettaneen maan satamien saarron jo ennen alustavan sopimuksen allekirjoittamista. Öljykuljetuksia seuraavan TankersTrackers-verkkopalvelun mukaan iranilaista öljyä kuljettavia tankkereita on kulkenut läpi Hormuzinsalmesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kahteen kuukauteen, kun Homuzinsalmen läpi kulkee iranilaista öljyä. Yhdysvallat saartoi Iranin satamia osana viimeisintä sotaa Lähi-idässä.